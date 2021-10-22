Bitcoin neden düştü: Üç günde kayıp yüzde 6.5

Kripto para borsalarının amirali Bitcoin 20 Ekim'de tarihi bir rekora imza atıp Nisan ayından bugüne 67 bin seviyelerini gördü. Bazı borsalarda 67 bin 170 seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, 21 Ekim'de bu seviyeden geri döndü. Üç günün sonunda yaklaşık yüzde 6.5 değer kaybetti.

Bitcoin, 21 Ekim'i 62 bin seviyerine çekilerek günü tamamladı ancak tamamayan kripto parada düşüş bugün de devam etti. Üçüncü gününde Bitcoin, 61 bin seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Peki Bitcoin üç günde neden düşüyor?

Uzmanlar, Bitcoin'in aşırı ısınan piyasanın soğuma aşamasına girmesiyle, piyasadaki heyecanın bir miktar normale dönmesiyle düştüğü görüşünde.

Öte yandan Ethereum (ETH) ise Bitcoin'in gölgesinde 4.380 dolar seviyerine kadar çıktı.

Yeni bir ATH kıran Ether, yükselişini devam ettiremedi ve Bitcoin'in arkasından o da bir miktar geriledi.

4.380 dolar seviyelerinden sonra, 3.980 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum, 4 bin dolar üzerinde kalmaya çalışıyor.



