Bitcoin, psikolojik sınırı bir kez daha kırdı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisinin ardından kripto para piyasalarında satışlar güçlendi. ABD'de nisan enflasyonu 40 yılın zirvesinden inmesine rağmen yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde geldi. Verinin açıklanmasıyla birlikte ABD doları güçlenirken, kripto paralarda sert düşüşler görüldü.

Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 32 bin dolar seviyelerinden 29 bin dolar sınırına kadar indi ve Haziran 2021'den itibaren bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece Bitcoin, hafta başından bu yana 30 bin dolar sınırını ikinci kez kırmış oldu.

Bitcoin, saat 15:58 itibarıyla 29 bin 39 doları gördü. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri alan Bitcoin yeniden 30 bin doları aştı. Bitcoin, 29 bin 700-30 bin dolar aralığında seyrediyor. En büyük ikinci varlık Ethereum ise 2 bin 129 dolara kadar geriledi.