Bitcoin SV'ye 'yüzde 51' saldırısı: Kayıp yüzde 5'i aştı

Bitcoin Cash hard fork'u sonrası 2018 yılında ortaya çıkan kripto para birimi Bitcoin SV'ye siber saldırı gerçekleştirildi.

Risk yönetim platformu FARUM ve analiz sağlayıcı Coin Metrics tarafından yapılan duyurulara göre Bitcoin SV ağına dün bir yüzde 51 saldırısı yapıldı.

Foreks'te yer alan habere göre Coin Metrics'in ürün müdürü Lucas Nuzzi, "Birileri Bitcoin SV'ye ciddi şekilde zarar vermeye çalışıyor" diye konuştu.

FARUM'un verdiği bilgiye göre saldırı yaklaşık 3 saat sürdü. Kripto para birimine geçen ayda bir saldırı düzenlenmişti.

Siber saldırı haberlerinin ardından kripto para biriminde yüzde 5'in üzerinde düşüş yaşandı. Bitcoin SV, saat 10.47 itibariyle yüzde 4'ten fazla düşüşle 134 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yüzde 51 saldırısı nedir?

Yüzde 51 saldırısı, bir blockchain ağında hash oranının çoğunluğunu kontrol altına almak için yapılan saldırıdır.

Binance Academy'de yer alan bilgilere göre yüzde 51 saldırganı başarılı olduğu takdirde, kendi istediği doğrultusunda işlemlerin sıralamasını değiştirebilir ya da işlemleri saf dışı bırakabilir.

Başka bir deyişle saldırgan başarılı olduğu takdirde, işlemleri geri alabilir, işlemlerin onaylanmasını engelleyebilir ve madencilerin işlemlerine müdahale edebilir.