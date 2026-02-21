Bitcoin tarifelere meydan okudu! Altcoinler bile yükseldi...

Kripto para piyasaları, ABD’de ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklere rağmen yükseliş sinyali verdi.

Bitcoin, ABD’deki tarife tartışmalarına rağmen değer kazanarak 68 bin dolar seviyesine yaklaştı. Gün içinde dalgalanmalar yaşansa da Bitcoin’in güçlü duruşunu koruduğu görüldü.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın küresel tarifelerini yasa dışı ilan etmesi, piyasalarda belirsizlik yaratırken, Trump’ın buna rağmen yaklaşık beş ay süreyle uygulanacak yeni yüzde 10’luk küresel tarife açıklaması dikkat çekti. Ancak bu gelişmeler kripto piyasasında ciddi bir satış baskısı oluşturmadı.

Altcoinlerde yüzde 4’e varan yükseliş

Kripto piyasasının genel performansını gösteren CoinDesk 20 Endeksi son 24 saatte yüzde 2,5 yükseldi.

Özellikle şu altcoinler öne çıktı:

- BNB

- Dogecoin (DOGE)

- Cardano (ADA)

- Solana (SOL)

Bu kripto varlıklar yüzde 3 ila yüzde 4 arasında değer kazandı.

Kripto piyasasındaki yükseliş, ilgili teknoloji hisselerine de yansıdı.

Coinbase, Circle, Strategy gibi kripto odaklı şirketlerin hisseleri yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Buna karşılık, Bitcoin madenciliği yapan bazı şirketlerin hisselerinde yüzde 3 ila yüzde 6 arasında düşüş görüldü.

Şimdilik yatay seyredebilir

Uzmanlara göre kripto piyasasında sınırlı bir yükseliş görülse de işlem hacimleri düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

Bu nedenle Bitcoin ve diğer kripto varlıkların kısa vadede belirli bir fiyat aralığında hareket etmesi bekleniyor.

Ancak şu gelişmeler piyasa yönünü değiştirebilir:

- Küresel ticaret politikaları

- Faiz ve enflasyon verileri

- Jeopolitik gelişmeler

- ABD’nin olası askeri hamleleri

Özellikle ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyon ihtimali, kripto piyasaları için önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

Makro risklere rağmen dirençli

Genel tablo, kripto piyasasının küresel ekonomik belirsizliklere rağmen güçlü bir direnç gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin’in 68 bin dolar seviyesine yaklaşması, yatırımcı güveninin sürdüğüne işaret ederken, altcoinlerdeki yükseliş piyasanın genelinde olumlu bir momentum oluştuğunu gösteriyor.