Bitcoin, tarihi zirvesinin hemen altında

Kripto para birimi Bitcoin , ABD'de Bitcoin vadeli alım satımlarına yatırım yapacak borsaya kote olan ilk fonun (ETF) New York borsasında dün işlem görmeye başlamasından sonra rekor seviyesinin hemen altında seyretti.

Yatırımcılar ProShares Bitcoin Strategy ETF gibi Bitcoin vadeli işlemleri yapacak ETF'lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahipler.

Bugün yüzde 0.4 düşüşle 63,998 dolar seviyesinde işlem gören dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin bu yıl 14 Nisan'da ulaştığı tarihi zirvesi 64,895 doların hemen altında seyretti. Bitcoin, dün gece 64,499 seviyesine kadar yükseldi.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF günü 41.94 dolar seviyesinde yüzde 2.59 primle kapatırken, 24 milyondan fazla hisse el değiştirdi.

Analistler, ProShares ETF hisselerine çoğunlukla küçük yatırımcıların ve borsada yoğun işlem yapan şirketlerin rağbet gösterdiğini, büyük çaplı blok işlemler yapan kurumsal yatırımcılarınsa şimdilik kenarda beklediklerini belirttiler.