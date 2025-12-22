Bitcoin tatil öncesi baskı altında

Kripto para piyasaları yıl sonuna yüksek belirsizlikle giriyor. Bitcoin üzerinde özellikle türev piyasalar kaynaklı baskı dikkat çekiyor. Yaklaşık 23 milyar dolarlık opsiyon ve vadeli işlem sözleşmesinin vadesinin dolacak olması, zaten kırılgan olan fiyat hareketlerini daha da sertleştirebilir.

Saatler içinde 130 milyar dolarlık oynama

Geçtiğimiz hafta Bitcoin fiyatında sert dalgalanmalar yaşandı. Çarşamba günü, sadece bir saat içinde fiyat hareketlerinin toplam etkisi 130 milyar doları aştı. Sert yükseliş denemeleri kısa sürede satışlarla karşılandı ve her alım hamlesi yeni satıcıları piyasaya çekti.

Cuma günü sona erecek opsiyon sözleşmeleri, piyasadaki mevcut oynaklığı daha da artırabilecek bir unsur olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür büyük vadeler, fiyatların kısa sürede sert yön değiştirmesine neden olabiliyor.

Zirveden yüzde 30 geride

Bitcoin son olarak 88 bin doların altında işlem görüyor. Bu seviye, ekim ayında görülen 126 bin doları aşan tarihi zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ediyor. Yıl genelinde ise Bitcoin’deki kayıp yüzde 6 seviyesinde.

Kripto piyasası, 2025 itibarıyla resmi olarak yılın en kötü performans gösteren varlık sınıfı konumuna geriledi. Bitcoin’in bu çeyreği, Haziran 2022’den bu yana en kötü dönem olmaya aday.