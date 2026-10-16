Bitcoin tekrardan yön değiştirdi: ABD verileri sonrası yükseldi

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Küresel kripto para piyasalarında ABD'den gelen ekonomik veriler ve tahvil faizlerindeki hareketlilik fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Beklentilerin üzerinde açıklanan üretici enflasyonu, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin endişeleri artırırken, tahvil getirilerindeki sert gerileme Bitcoin'in yeniden 82 bin doların üzerine çıkmasını sağladı.

Bitcoin, perşembe günü ABD tahvil piyasasındaki yükselişin riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını desteklemesiyle yüzde 0,5 değer kazanarak 82 bin 80,5 dolara yükseldi.

ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun açıkladığı verilere göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) eylülde aylık yüzde 1,3 artarak Mart 2022'den bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Piyasalarda aylık artışın yüzde 0,3 olması bekleniyordu.

Yıllık üretici enflasyonu ise ağustostaki yüzde 5,6 seviyesinden yüzde 6,3'e çıkarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 5,3 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek ÜFE de beklentileri geride bıraktı. Çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 5 artış gösterdi. Piyasa tahminleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 4,4 düzeyindeydi.

Veriler, bir gün önce açıklanan ve beklentileri aşan tüketici enflasyonunun ardından ABD'de fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti. Her iki enflasyon göstergesinde de enerji fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu.

ABD ekonomisinden güçlü sinyaller

ABD'de eylül ayı perakende satışları da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Satışlar aylık yüzde 0,8 artarak 745 milyar dolara ulaşırken, piyasalarda yüzde 0,3'lük yükseliş öngörülüyordu.

Öte yandan 10 Ekim'de sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 199 bin olarak açıklandı. Dört haftalık ortalama 198 bin 500'e yükselse de iş gücü piyasasındaki güçlü görünüm korundu.

Enflasyonun yüksek seyretmesi, tüketici harcamalarının dirençli kalması ve istihdam piyasasındaki istikrar, Fed'in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutabileceği veya yeniden artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Tahvil faizlerindeki sert düşüş Bitcoin'e destek verdi

ABD'de açıklanan verilerin para politikasına ilişkin endişeleri artırmasına karşın tahvil piyasasında yaşanan güçlü alımlar kripto para fiyatlarını destekledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 12,8 baz puan düşerek yüzde 5,061'e gerilerken, iki yıllık tahvil faizi 4,5 baz puan azalarak yüzde 4,757 seviyesine indi.

Tahvil getirilerindeki düşüş, riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını destekleyerek Bitcoin üzerindeki baskıyı sınırladı.

Son dönemde sert satışlarla karşı karşıya kalan ABD tahvilleri, şirketlerin yapay zeka altyapı yatırımlarını finanse etmek amacıyla artan borçlanmalarına ilişkin endişeler nedeniyle yeniden güvenli liman arayan yatırımcıların ilgisini çekti.

Altcoinlerde de yükseliş görüldü

Bitcoin'deki toparlanma kripto para piyasasının geneline de yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum yüzde 1,7 yükselerek 2 bin 461,72 dolara ulaştı. XRP ise yüzde 0,5 değer kazandı.

Diğer büyük kripto para birimlerinden BNB yüzde 0,2, Cardano yüzde 0,8 ve Solana yüzde 1,2 yükseldi.

Meme coinler arasında Dogecoin yüzde 0,3 değer kaybederken TRUMP token yüzde 0,1 artış gösterdi.