Bitcoin tutundu ama tehlike geçmedi

Kripto para piyasasında dikkatler yeniden Bitcoin’e çevrildi. Kısa süreliğine 70 bin doların altına sarkan Bitcoin, İran ile ilgili ateşkes haberlerinin ardından hızlı bir toparlanma göstererek yaklaşık 70 bin 400 dolar seviyesine yükseldi. Ancak bu yükselişin arkasındaki dinamikler, piyasada kalıcı bir iyimserlikten çok geçici bir rahatlamaya işaret ediyor.

Ateş etkisiyle gelen yükseliş

Bitcoin’deki yükselişin temel tetikleyicisi, ABD’nin İran’a yönelik planlanan askeri operasyonları durdurduğunu açıklaması oldu. Bu gelişme piyasalarda risk iştahını artırdı. S&P 500 yüzde 3 yükselirken, petrol fiyatları yüzde 14 düşerek 85 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin de bu “risk-on” dalgasına katıldı.

Ancak bu hareketin arkasında güçlü bir yatırımcı talebinden ziyade, jeopolitik risklerin geçici olarak azalmasıyla güvenli limanlardan çıkış etkili oldu.

Yükselişin arkasında zorunlu alım var

Türev piyasalar, bu rallinin sağlıklı bir yükseliş olmadığını gösteriyor. 204 milyon dolardan fazla short pozisyonun tasfiye edilmesi, fiyatı mekanik olarak yukarı taşıdı. Açık pozisyonların yüzde 15 artması da bu hareketin teknik bir sıkışma (short squeeze) sonucu gerçekleştiğine işaret ediyor.

Yani yatırımcıların güçlü bir şekilde Bitcoin almak istemesinden çok, pozisyonların kapanması fiyatı yukarı itti.

Türev piyasalar şüpheli

Bitcoin’in iki aylık vadeli işlem primi sadece yüzde 2 seviyesinde. Normalde güçlü bir boğa piyasasında bu oran yüzde 4-8 arasında olur. Bu da piyasada gerçek bir yükseliş iştahının olmadığını gösteriyor.

Opsiyon piyasasında da tablo benzer. 80 bin dolar hedefli call opsiyonlarının gerçekleşme ihtimali yalnızca yüzde 20 olarak fiyatlanıyor. Ayrıca Asya piyasalarında talebi gösteren stablecoin primi de düşük seviyelerde kalıyor.

Teknik açıdan Bitcoin, 70 bin 856 dolar seviyesindeki kritik Fibonacci direncini aşmış durumda. Ancak bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar gelmezse yükseliş teyit edilmeyecek.

Yukarı yönlü hareketin devamı için 72 bin-74 bin dolar bandının aşılması gerekiyor. Aksi senaryoda, 70 bin doların altına sarkılması halinde fiyatın yeniden 68 bin-69 bin dolar aralığına gerilemesi bekleniyor.

Parasal genişleme dalgası

Kısa vadede belirsizlik sürse de uzun vadeli tablo daha farklı. Uzmanlara göre önümüzdeki 3-24 ay içinde yeni bir parasal genişleme dalgası ihtimali güçleniyor.

Bölgesel banka krizleri, jeopolitik riskler ve yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisi gibi faktörler bu süreci tetikleyebilir. Sabit arz yapısı nedeniyle Bitcoin’in bu tür dönemlerde avantajlı olduğu vurgulanıyor.

Piyasalar için en kritik soru

Bitcoin kısa vadede 70 bin doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini koruyor. Ancak mevcut yükselişin sağlam temellere dayanmadığı ve büyük ölçüde haber akışına bağlı olduğu görülüyor.

Piyasalar için en kritik soru şu: Bu bir yeni ralli başlangıcı mı, yoksa sadece geçici bir nefes mi? Şimdilik cevap net değil, ama risk hâlâ masada.