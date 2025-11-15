Bitcoin ve Ethereum fonlarından 1,3 milyar dolarlık çıkış

Bitcoin, haftayı keskin bir düşüşle tamamlayarak yeniden ayı piyasasına girdi. En büyük kripto varlık, Ekim ayında gördüğü 126 bin 272 dolarlık zirvesinden yüzde 20’den fazla gerileyerek 100 bin doların altına indi.

Bitcoin’i takip eden büyük borsa yatırım fonları iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin ve Grayscale Bitcoin Trust ETF hafta boyunca yüzde 8’in üzerinde kayıp yaşadı.

Ethereum'da yüzde 10 kayıp

Piyasadaki olumsuz hava, Bitcoin ve Ethereum fonlarından yoğun para çıkışlarını tetikledi. CoinShares verilerine göre yatırımcılar geçen hafta Bitcoin fonlarından 932 milyon dolar, Ethereum fonlarından ise 438 milyon dolar çekti.

Ethereum, Ağustos 2025’teki 4.955 dolarlık zirvesinden yüzde 35’i aşan düşüş yaşamış durumda. Ethereum ETF’leri de haftayı yaklaşık yüzde 10 kayıpla kapattı.

Belirsizlik kriptoyu da vurdu

ABD’de tarihi hükümet kapanmasının sona ermesine rağmen, geciken ekonomik veriler nedeniyle Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitmeme ihtimali arttı.

CME FedWatch Tool’a göre, yatırımcıların yalnızca yüzde 45’i faiz indirimi beklerken, yüzde 54’ü değişiklik olmayacağını düşünüyor.

Hafta boyunca borsalarda yüksek volatilite görülürken, cuma günü Dow Jones 300 puan geriledi, S&P 500 sınırlı düşüş yaşadı, Nasdaq ise hafif yükselişle kapanış yaptı.