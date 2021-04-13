Bitcoin ve Ethereum rekor kırdı

ABD'nin en büyük kriptopara borsası Coinbase'in yarın Nasdaq'da işleme açılak olması öncesinde yatırımcıların kriptoparalara olan ilgisi hızlandı.



Bitcoin fiyatı tarihinin en yüksek sevyiesi olan 62.678 dolar seviyesini gördü. Ethererum fiyatı da 2199,87 dolar olan tarihi zirvesini aşarak 2201,76 dolar seviyesine ulaştı.



Analistler, ana akım finans kuruluşlarının kriptoparaları kabullenmeye başlamalarını ve yatırım yapmalarının yüksek getiri arayan yatırımcıları bu piyasaya yönelmek konusunda cesaretlendirdiğini belirtiyorlar

