Bitcoin ve ethereum yeniden yükselişe geçti

Amazon'un bitcoin ile ödeme alacağına dair haberlerin ardından 40 bin dolar sınırını geçen bitcoin şirketin bu haberleri yalanlamasının ardından 39 bin dolar seviyelerine geri dönmüştü. Bitcoin yeniden 40 bin seviyesini geçip yükselişe geçti.

Bitcoin bi gece yeniden yükselişe geçti.

Türkiye saati ile 23.00'da 41 bin 672 dolar seviyesini test eden kripto para, TSİ 00.45'te 41 bin 382 dolar seviyelerine çıktı. Bitcoin yaklaşık yüzde 3.4 değer kazandı.

Ethereum da bitcoin ile birlikte yükselişe geçti. 19 bin 775 dolar seviyelerinde bulunan Ethereum, bitcoin ile birlikte yükselişe geçti, Ethereum TSİ 00.45'te 20 bin 565 seviyelerinde bulunuyor.



Business Insider, ABD'li dev banka Wells Fargo'nun müşterilerine kripto para hizmetleri sunmaya başladığını duyurdu. Bitcoinin yükselişine bu açıklamanın sebep olabileceği gelen bilgiler arasında.