Bitcoin ve kripto paralara El Salvador dopingi

Deniz KILINÇ

Kripto para piyasaları, El Salvador’un Bitcoin’i yasal para olarak tanıyan ilk ülke olmasıyla toparlanma sinyalleri vermeye başladı. ABD’li boru hattı şirketi Colonnial Pipeline’a düzenlenen siber saldırı sonrası şirketin fidye olarak ödediği Bitcoin’lerin ele geçirilmesi ve piyasadaki kurumsal yatırımcı sayısının azaldığı haberleri sonrası yüzde 10’un üzerinde düşen Bitcoin, El Salvador dopingiyle son 24 saatte yüzde 4,06 artışla TSİ 10:44’te 35 bin 308 dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına ilgisi ile bilinen El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele tarafından hazırlanan Bitcoin yasası parlamentoda onaylandı. Bukele oylama sonrasında, "Bitcoin Yasası Kongre'den 84 oyun 64'ünü alarak çok büyük bir çoğunlukla geçti. Bu düzenleme ile tarih yazdık,” dedi. Gelişmelere paralel, toplam 642 milyar dolar piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi konumundaki Bitcoin’deki artış altcoinlere de olumlu yansıdı. Bitcoin’in halefi ve piyasanın en büyük ikinci coini Ether de 2,531 dolara yükselerek 2,500 dolar destek düzeyini kırarken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde son 24 saatlik göstergeler yeşile döndü.

Ruffer’ın dev yatırımını geri çekmesi bile piyasayı etkilemedi

Kripto para analiz şirketi CoinShares’in son bir haftada kripto para piyasasına kurumsal yatırımın azaldığı haberlerine paralel, varlık yöneticisi Ruffer da kripto paraları “spekülatif bir çılgınlık” olarak tanımladı ve piyasadaki yatırımını çekti. kasım ayında yaklaşık 600 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonu alan İngiliz şirket, o zamandan bu yana Bitcoin’in 64 bin dolarlık rekoruyla yaklaşık 1,1 trilyon dolar kâr etti. Fakat Ruffer’ın Bitcoin bahsinden sorumlu ve yatırım direktörü Duncan MacInnes, “Şimdilik olan biteni saha yerine tribünlerden izlemek daha doğru görünüyor,” dedi.

20 bin dolara gerileyebilir uyarıları artıyor

Kripto para birimleri dünya genelinde yatırımcı bulsa da, Bitcoin’in her an yeniden 20 bin dolar düzeyine ineceği öngörüleri de devam ediyor. JPMorgan gibi şirketlerin CEO’larından gelen “Bitcoin’den uzak durun” uyarılarının yanında ABD’li ekonomist Peter Schiff de Bitcoin’in mayısta 2011’den bu yana en kötü ayını geçirdiğini, 40 bin dolar destek düzeyinde tutunamadığını ve yeni hedefin de 20 bin dolar olabileceğini öngörmüştü. Bu uyarılara bir yenisi daha eklendi. Bloomberg'in haberine göre Bitcoin'de düşüşün devamı halinde Oanda Corp., Evercore ISI ve Tallbacken Capital Advisors LLC analistleri fiyatın 20 bin dolar düzeylerine inebileceğini öngörüyor. Evercore teknik stratejisti Rich Ross ve Tallbacken Capital Advisors analisti Michael Purves, Bitcoin’de düşüşün devamı halinde 20 bin doların “kilit seviye” olacağını belirtiyor. Oanda Corp analisti Edward Moya da 30 bin dolar düzeyinin aşağı kırılması halinde güçlü bir satış ivmesi gelebileceği uyarısını yaptı.