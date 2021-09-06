Bitcoin ve Ripple 3,5 ayın zirvesinde

Kripto para birimleri, temmuz ayında yaşadıkları düşüşün ardından yükseliş trendini sürdürüyor. Bitcoin 52 bin dolara dayanırken Ripple ise 1,4 dolara doğru hızla ilerliyor.

Bitcoin fiyatı Pazar akşam saatlerinde hızlanan yükselişimn ardından bugün 51 bin 941 doların üzerine test etti. Fiyat, 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye oldu. Bitcoin halihazırda 51 bin 700 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Dünyanın en çok kullanılan kripto parası olan Bitcoin'de son 24 saatte hacim 32 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Ripple 1,37 doların üzerinde

Ripple fiyatı bugünkü işlemlerde 1,3908'le 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından halihazırda 1,3790 düzeylerinden alıcı buluyor. Son 24 saatte yüzde 9,6 yükselen Ripple'ın 24 saatlik işlem hacmi ise 5,31 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ripple, son 1 haftada

yüzde 22,6, temmuz ayındaki 0,53 dolar düzeyine göre ise yüzde 162 değer kazandı.

Öte yandan en fazla kullanılan ikinci para birimi Ethereum'da an itibarıyla 0,7 yükselişle 3 bin 905 dolardan işlemler yapılıyor. Piyasada en çok yükselenler ise yüzde 5'in üzerindeki değer artışı ile

Polkadot ve Ripple olarak dikkat çekiyor.