Bitcoin yeniden 34 bin doların üzerinde

Dünyanın en büyük hacme sahip kripto para birimin olan Bitcoin, dün 30 bin doların altına düştükten sonra TSİ 11:00’da 24 saat içinde yüzde 4,31 artarak 34 bin dolar düzeyinin üzerine çıktı ve günlük kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Artışta, tepki alımlarının yanı sıra Blockchain Capital’in duyurduğu, beşinci blockchain teknolojisi girişim fonunu oluşturmak için PayPal ve Visa ile güçlerini birleştirdiği haberi oldu.

Kripto para piyasasının en büyük hacimli 5 biriminin son 24 saateki değişiklikleri ise; Bitcoin’de yüzde 4,31, Ethereum’da yüzde 3,34, Tether’de yüzde 0,03, Binance Coin’de yüzde 3,29 ve Cardano’da yüzde 7,11 artış yönünde oldu.