Bitcoin yeniden 40 bin doların altında

Dünyanın en büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi olan Bitcoin, hafta sonu 42 bin doların üzerine çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeleri görmüştü. Kripto para sabah saatlerinde bir kez daha 40 bin dolar sınırının altına indi.



Bitcoin önceki hafta Amazon'un ödeme araçlarına kripto paraları da dahil edeceği haberleri ile yükselişe geçmiş, şirketin sonradan haberi yalanlamasına karşın yükseliş trendini korumuştu. Dün itibarıyla kripto parada son 12 seansın 11'i yükselişe tamamlanmıştı.



Bitcoin fiyatı halihazırda yüzde 5,9 düşüşle 39 bin 738 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ether yüzde 2,9 düşüşle 2 bin 557 dolar düzeylerinden işlem görüyor.