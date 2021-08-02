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Bitcoin yeniden 40 bin doların altında

Bitcoin fiyatı yeniden 40 bin doların altına çekildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın en büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi olan Bitcoin, hafta sonu 42 bin doların üzerine çıkarak mayıs ayından  bu yana en yüksek seviyeleri görmüştü. Kripto para sabah saatlerinde  bir kez daha 40 bin dolar sınırının altına indi.

Bitcoin önceki hafta Amazon'un ödeme araçlarına kripto paraları da  dahil edeceği haberleri ile yükselişe geçmiş, şirketin sonradan  haberi yalanlamasına karşın yükseliş trendini korumuştu. Dün itibarıyla  kripto parada son 12 seansın 11'i yükselişe tamamlanmıştı.

Bitcoin fiyatı halihazırda yüzde 5,9 düşüşle 39 bin 738 dolar seviyelerinde  bulunuyor. Ether yüzde 2,9 düşüşle 2 bin 557 dolar düzeylerinden işlem görüyor.