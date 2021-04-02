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Bitcoin yeniden 60 bin doları aştı

Dünyanın en çok kullanılan ve en büyük hacimlim kripto parası Bitcoin, 18 Mart'tan  bu yana ilk kez 60 bin doların üzerini gördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bitcoin'in yükselmesinde Goldman Sachs'ın varlıklı müşterilerine Bitcoin ürünlerini sunacağı haberlerinin ardından dün gece Morgan Stanley'in de Bitcoin ürünleri için başvuru yapması etkili oldu.

Kripto para birimlerine kurumsal yatırımcılardan gelen talebin  hem uluslararası kabulü ve kullanımı artırması hem de kriptoları  daha istikrarlı hale getirmesi öngörülüyor.

Bitcoin fiyatı TSİ 8.15'te 59 bin 810 dolar seviyelerinden  işlem görüyor.

“Bitcoin volatilitesinde azalma kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor”“Bitcoin volatilitesinde azalma kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor”Kripto Para

 