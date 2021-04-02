Bitcoin yeniden 60 bin doları aştı

Bitcoin'in yükselmesinde Goldman Sachs'ın varlıklı müşterilerine Bitcoin ürünlerini sunacağı haberlerinin ardından dün gece Morgan Stanley'in de Bitcoin ürünleri için başvuru yapması etkili oldu.

Kripto para birimlerine kurumsal yatırımcılardan gelen talebin hem uluslararası kabulü ve kullanımı artırması hem de kriptoları daha istikrarlı hale getirmesi öngörülüyor.

Bitcoin fiyatı TSİ 8.15'te 59 bin 810 dolar seviyelerinden işlem görüyor.