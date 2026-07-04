Bitcoin yeniden 62 bin doların üzerine çıktı! ETF'lere para akışı yatırımcıları umutlandırdı

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Kripto para piyasasında yeniden iyimser hava esiyor. Hafta içinde 58 bin doların altını test eden Bitcoin, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine para girişlerinin yeniden başlaması ve doların küresel piyasalarda değer kaybetmesiyle güçlü bir toparlanma sergileyerek 62 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Analistler, hem makroekonomik gelişmelerin hem de kurumsal yatırımcı ilgisinin Bitcoin'i desteklediğini belirtiyor.

Bitcoin (BTC/USD), Asya işlemlerinde yükselişini sürdürerek 62 bin 392 dolar seviyesine kadar çıktı. Günlük bazda yüzde 1'in üzerinde değer kazanan kripto para, ABD Bağımsızlık Günü tatilinin ardından piyasalara dönen yatırımcıların alımlarıyla yükselişini hızlandırdı.

ETF'lere 10 gün sonra ilk kez güçlü para girişi

Yükselişin en önemli nedenlerinden biri ABD spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden artması oldu. ETF'ler, 10 günlük kesintisiz para çıkışının ardından 221,7 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu gelişme, son iki ayın en güçlü günlük fon girişlerinden biri olarak dikkat çekti.

Fidelity öne çıktı, BlackRock'ta çıkış sürdü

Fon girişlerinde en büyük payı Fidelity'nin FBTC fonu aldı. Fona tek günde 166 milyon dolar yatırım yapılırken, ARKB ETF'sine 91,8 milyon dolar, VanEck fonuna ise 4,4 milyon dolar giriş gerçekleşti. Buna karşılık BlackRock'ın IBIT fonundan 40,4 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Zayıflayan dolar Bitcoin'i destekledi

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri dolar üzerinde baskı oluşturdu. Haziran ayında tarım dışı istihdam yalnızca 57 bin kişi artarken, piyasa beklentisi 110 bin seviyesindeydi. İşsizlik oranı yüzde 4,2 olarak açıklanırken, yatırımcılar Fed'in yakın vadede faiz artırma ihtimalinin önemli ölçüde azaldığını fiyatlamaya başladı.

Piyasaların gözü Fed tutanaklarında

Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait FOMC tutanaklarını bekliyor. Tutanaklarda enflasyona ilişkin daha yumuşak mesajlar verilmesi halinde dolar üzerindeki baskının devam edebileceği, bunun da Bitcoin ve diğer riskli varlıklar için destekleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Haziran ayı ETF'ler için en zayıf dönem oldu

Spot Bitcoin ETF'lerinde son 10 günlük süreçte yaklaşık 2,7 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, haziran ayında toplam çıkış tutarı yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştı. Son para girişleri ise yatırımcıların satış baskısının sona erebileceğine yönelik beklentilerini güçlendirdi.

Analistlere göre zayıf dolar, Fed'in faiz artırımı konusunda daha temkinli hareket edebileceği beklentisi ve ETF'lere yeniden başlayan kurumsal para girişleri, Bitcoin'in kısa vadeli görünümünü destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bu gelişmelerin devam etmesi halinde piyasalarda yükseliş eğiliminin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.