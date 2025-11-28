Bitcoin yeniden güç kazanıyor

Bitcoin, son dönemde yaşadığı sert satış baskısının ardından yeniden toparlanma işaretleri vermeye başladı. Piyasa analizlerine göre en büyük kripto para birimi, Bitcoin önemli destek seviyelerini geri alarak teknik açıdan rahatlama sağladı. Bu süreçte fiyatın daha önce boş bırakılan adil değer boşluğunu (FVG) doldurması, kısa vadeli yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

Kritik bölgeler test edildi

Kripto analisti Crypto Patel’e göre Bitcoin, öngörüldüğü gibi FVG bölgesini doldurdu ve aynı zamanda düşüş eğilimini temsil eden bearish order block seviyesine temas etti. Patel, bu hareketin yukarı yönlü pozisyon alan yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Analiste göre sıradaki hedef, daha üst zaman diliminde yer alan ve piyasada dengesizlik yaratan yeni bir FVG bölgesi. Patel, Bitcoin’in derin bir düzeltmeye girmeden önce bu bölgeye doğru bir atak yapabileceğini düşünüyor.

90 bin dolar üzeri kritik eşik

Patel’in analizinde en dikkat çeken noktalardan biri, düşüş senaryosunun geçersiz sayılacağı seviye. Analist, Bitcoin’in daha yüksek bir direnç alanının üzerinde kalıcı kapanışlar yapması halinde mevcut düşüş yapısının bozulacağını söylüyor. Böyle bir kırılımın, yeni bir yükseliş döngüsünü başlatabileceği ve Bitcoin’i yeni bir tüm zamanların zirvesine taşıyabileceği ifade ediliyor.

Güç var ama onay eksik

Bir diğer analist The Boss ise Bitcoin’in yerel destek seviyelerini başarılı bir şekilde savunduğunu ve bunun alıcı güveninin geri döndüğüne işaret ettiğini belirtiyor. Fiyatın yeniden önemli desteklerin üzerine çıkması, kısa vadede olumlu bir tablo çiziyor. Ancak The Boss, bu toparlanmanın henüz güçlü hacim ve momentumla desteklenmediğine dikkat çekiyor.

Makroekonomik beklentiler de etkili

The Boss’a göre toparlanmada yalnızca teknik faktörler değil, makroekonomik beklentiler de etkili. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasına dair beklentilerin yumuşaması, genel risk iştahının artması ve yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesi Bitcoin’e destek sağlıyor.

Ölü kedi sıçraması

Eğer hacim artışı ve momentum sinyalleri gelmezse mevcut yükseliş “ölü kedi sıçraması” olarak kalabilir. Sert bir düşüş sonrası görülen bu tür geçici tepkilerin ardından piyasanın yeniden zayıflama ihtimali bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Bitcoin’deki hareket, orta vadeli yön açısından belirleyici olacak.