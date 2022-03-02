Bitcoin yükselecek mi, düşecek mi?

Bitcoin, jeopolitik gerilimin artması ile yükselişe geçti. Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'ya karşı batı ülkelerinin açıkladığı yaptırımlar, Bitcoin'e ilgiyi arttırdı. Bitcoin'e ilginin artmasında Rusya'nın SWIFT sisteminin dışında kalması ve MB rezervlerinin bloke edilmesinde etkili olacağı düşünülüyor.

Temmuzdan bu yana en hızlı yükselişi kaydeden Bitcoin'e ilgi Rusya'da artmaya başladı. Kaikao verilerine göre, Rus rublesinden Bitcoin'e giriş hacmi Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Jeopolitik gerilimlerle birlikte piyasalardaki risk iştahı azalırken, Bitcoin'e olan ilginin artması, Bitcoin'in yatırımcılar tarafından riskli olduğu algısının kırılması olarak yorumlanıyor.

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin bugün saat 11.00 itibariyle 4.3996,30 dolar seviyesinden işlem görüyor.