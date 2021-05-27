Bitcoin  yüzde 4 değer kaybetti

Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği yasağın ardından İran'ın da 4 aylık bir süre için kripto para madenciliğini yasaklaması başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar üzerinde satış baskısını yeniden yoğunlaştırdı.

Guggenheim'ın baş yatırım yetkilisi Scott Minerd'in Bitcoin'de satışların devam edeceğini öngörmesi ve kripto paraların önceki zirvelerine dönmelerinin zaman alacağı uyarısında bulunması da kripto para fiyatlarını aşağı çekti.

Ancak Miderd, Bitcoin fiyatının uzun vadede 600 bin dolar seviyesine kadar gideceği öngörüsünü devam ettirdiğini de vurguladı.

Bu sabah Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 4,03 düşüşle 37 bin 601,99 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherum fiyatı yüzde 4,39 düşüşle 2 bin 673,33 dolara gerilerken, Ripple fiyatı da yüzde 4,38 kayıpla 0,955091 dolar seviyesinde.