Bitcoin yüzde 56 sürdürülebilir enerji kullanıyor

Bitcoin madenciliği çevreyi kirletiyor mu? Bitcoin Madencilik Konseyi, bu gece bu soruya yanıt vererek Bitcoin'in enerji kullanımıyla ilgili şeffaf verilerini açıkladı. Buna göre, Bitcoin'in enerji kullanımının ikinci çeyrekte %56 sürdürülebilirlik oranına ulaştığı belirtildi.

Bitcoin dünya enerji üretiminin yüzde 0.1'ini harcıyor

Bitcoin Madencilik Konseyi raporunu açıklayan MicroStrategy şirketinin CEO'su Michael Saylor, araştırma raporunun ayrıntılarını paylaştı.

Saylor, Bitcoin madenciliğini tüm dünyada harcanan enerjiyle karşılaştırdıklarında, dünya enerji üretiminin yüzde 0.1'ini harcadığını belirtti.

Rapora göre bitcoin madenciliğinde harcanan enerji birçok ülkede harcanan enerjiden az. Bitcoin madenciliğinin fazla enerji harcadığını söyleyenler onu önemsiz seviyede enerji harcayan ülkelerle kıyaslıyor.

Kullanılan enerjinin yüzde 56'sı sürdürülebilir enerji

Bitcoin medenciliğinde büyük oranda yenilenebilir enerji kullanıldığı belirtilen raporda, bitcoin madenciliği için harcanan enerjinin yüzde 56'sı sürdürülebilir ererjiden geldiği ve bu rakamın ABD, Almanya, Güney Kore gibi ülkelerin kullandığı sürdürülebilir enerjinin üzerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan bitcoin madencileri maliyeti ucuz olan sürdürülebilir enerji kullanmanın yolunu arıyor.

Elon Musk ne diyecek, merak konusu oldu

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Bitcoun ile araç satışını durdurduklarını açıklamış, “Madencilerin yaklaşık yüzde 50’sinin temiz enerji kullandığı teyit edildiğinde Tesla Bitcoin ile araç satışına devam edecek.” demişti.