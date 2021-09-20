Bitcoin, yüzde 7 düşüşle 45 bin doların altına indi

Kripto para piyasalarında Güney Kore’nin ülkede faaliyet gösteren kripto para piyasalarının neredeyse üçte ikisini planlı bir şekilde askıya alacak olmasının etkisi ile hızlanan bir düşüş hareketi yaşanıyor.

Bitcoin, Çin'e yönelik endişe ve bu haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesindeki temkinliliğin ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerine ağırlık vermesiyle düştü. ABD hükümetinin finansal sistem için bir risk olarak stablecoin'leri ilan edebileceği yönündeki spekülasyonlar, kripto piyasasındaki belirsizliği arttırıyor olabilir.

Delta Exchange CEO'su Pankaj Balani, "Yatırımcılar, Çin Evergrande Group'taki bir krizin küresel piyasalar için sistemik bir sorun haline gelebileceği korkusuyla masadan risk almaya bakıyorlar" dedi. “Piyasalar, merkez bankasından likiditede herhangi bir değişiklik olmadığından emin olmak için bu hafta Fed yorumlarına da bakacak” diyor. Bu sorunlar, cuma günü sona erecek üç aylık Bitcoin seçenekleriyle birleştiğinde, kripto para birimini bu hafta oynak bir seyir izleyebilir. Ancak Balani, Bitcoin 40 bin doların üzerinde tutarken temel eğilimin yükselişini sürdüreceğini söyledi.

Kripto para piyasalarını ilgilendiren bir başka gelişme ise ABD hükümetinin fidye yazılımı saldırganlarının kripto para birimleri kullanmasını durdurmak için adımlar atmaya hazırlandığını iddiası oldu. Diğer yandan, dolarda yaşanan yükseliş de söz konusu düşüşü destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Gelişmeler etkisiyle Bitcoin fiyatı yüzde 7 kayıpla 44 bin 767 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.



Ether fiyatında da düşüş yüzde 9 seviyelerinde iken alımlar 3 bin 114 dolar seviyelerinden gerçekleşiyor.

Cardano yüzde 10'un üzerinde, Ripple yüzde 11,3, Solana ise yüzde 14 kayıpla işlem görüyor.