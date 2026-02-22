Bitcoin zirveden yüzde 40’tan fazla geriledi, makro hikaye zayıflıyor

Zirvesinden yüzde 40’tan fazla gerileyen Bitcoin’de dipten alıcıların kaybolması, “dijital altın” anlatısının sorgulanmasına yol açıyor.

Analistler, küresel belirsizlik ortamında makro riskten korunma aracı olarak altının öne çıktığını, ödemelerde stablecoin’lerin, kısa vadeli spekülasyonda ise tahmin piyasalarının yatırımcı ilgisini çektiğini belirtiyor.

Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, Bitcoin’in temel anlatısının zayıfladığını belirterek, “Bitcoin’in hikâyesi uzun süre ‘fiyat yükselir’ üzerine kuruluydu. Şimdi ise ‘fiyat düşüyor’ hikâyesi var. Bu, yatırımcı açısından iyi bir hikâye değil” değerlendirmesinde bulundu.

“Bitcoin artık daha güçlü alternatiflerle rekabet ediyor”

Crypto is Macro Now bülteni yazarı Noelle Acheson, emtia borsaları ve tahmin piyasalarının kripto varlıklardan ilgi çektiğini vurguladı. Acheson, “Bitcoin artık bir makro varlık olarak görülüyor ve trustee’lere, müşterilere ya da yönetim kurullarına anlatması daha kolay olan pek çok alternatifle rekabet etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Bitcoin savunucuları ise hâlâ 21 milyonluk arz sınırı, halving döngüleri ve deflasyonist yapıyı temel argüman olarak öne çıkarıyor. Ancak eleştirel görüşler de artıyor.

Sevens Report’un kurucusu Tom Essaye, Bitcoin’in altınla kıyaslanmasına karşı çıkarak, “Bitcoin yalnızca spekülatif bir varlık. Altının yerini almıyor. Dijital altın değil, ne enflasyona ne de kaosa karşı bir korunma aracı” dedi.

Likidite savunması sürüyor

Öte yandan kripto sektöründeki iyimser isimler, Bitcoin’in hâlâ güçlü bir likidite avantajına sahip olduğunu savunuyor. Pantera Capital kurucusu Dan Morehead, piyasadaki korku ve belirsizliğin dönemsel olduğuna dikkat çekerek, “Her zaman birileri korku yayar, bu doğal. İnsanlar cep telefonu tabanlı paranın önemine hâlâ şüpheyle yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.