Bitcoin'de 3 ay sonra bir ilk: Düşüş bekleyenlere 457 milyon dolarlık darbe

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Bitcoin, geçen hafta başlayan güçlü yükselişini sürdürerek üç ayın en yüksek seviyesini test etti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi salı günü kısa süreliğine 81 bin 300 dolara kadar yükseldikten sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Bitcoin daha sonra 78 bin 600 dolar seviyelerinde dengelendi.

Son dokuz işlem gününün sekizini yükselişle tamamlayan Bitcoin'in rallisinde ABD'nin mali görünümüne ve doların uzun vadeli değerine ilişkin artan endişeler sebep oldu.

ABD'nin tahvil hamlesi Bitcoin'i destekledi

ABD Hazine Bakanlığı'nın geçen hafta uzun vadeli tahvil geri alımlarını yaklaşık iki katına çıkaracağını açıklaması piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Tahvil faizlerindeki yükselişi sınırlamayı amaçlayan hamle, ABD'nin artan borç yüküne ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken dolar üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalarda da dolar ve ABD tahvillerinden uzaklaşıp altın ve Bitcoin'e yönelim güç kazandı.

OCBC analistleri, Hazine'nin kararının piyasalardaki odağı yüksek faizlerden doların değer kaybı riskine çevirdiğini belirtti. Analistler, parasal genişleme benzetmelerinin abartılı olduğunu ancak politika belirsizliği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerinin doları baskıladığını kaydetti.

Düşüş bekleyenlere 457 milyon dolarlık darbe

Bitcoin'deki hızlı yükseliş, fiyatların düşeceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıları da hazırlıksız yakaladı.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte 457 milyon dolardan fazla Bitcoin kısa pozisyonu tasfiye edildi. Kısa pozisyonların zorunlu olarak kapatılması da Bitcoin'deki yükselişi hızlandırıd.

Ether'de ise aynı dönemde 112,3 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi.

Altcoinlerde görünüm karışık

Bitcoin üç ayın zirvesini test ederken altcoinlerde aynı güç görülmedi. Ether yüzde 1,2 düşüşle 2 bin 463 dolara gerilerken XRP yüzde 2,6 ve Cardano yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Solana yüzde 2,3 yükselirken BNB yatay seyretti. Meme coinlerde de satışlar öne çıkarken Dogecoin yüzde 2,3, TRUMP ise yüzde 7,5 geriledi.