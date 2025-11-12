Bitcoin’de 340 milyar dolarlık değer kaybı

Bitcoin, Ekim ayında yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmakta zorlanıyor. Kripto para haftaya 107 bin dolar seviyesini kısa süreliğine aşarak başlasa da, ardından yeniden 105 bin doların altına geriledi.

Analistler, piyasalardaki kırılgan seyrin hâlâ sürdüğünü ve yatırımcı güveninin zayıf olduğunu belirtiyor.

10 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı beklenmedik gümrük tarifeleri, rekor düzeyde likidasyonlara yol açarak piyasadan yaklaşık 340 milyar doların silinmesine neden olmuştu.

Hacim zayıf, ilgi düşük

Verilere göre Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 68 milyar dolarda kaldı; bu, geçen ayki 94 milyar dolarlık zirvenin oldukça gerisinde. Ayrıca ABD borsalarında işlem gören Bitcoin ETF’lerine girişler yalnızca 1 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin, 110 bin dolardaki 200 günlük ortalamanın altında işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlar bu seviyenin kalıcı bir yükseliş için kritik eşik olduğunu vurguluyor.

“Gerçek bir toparlanma değil” uyarısı

XBTO Trading’den George Mandres, mevcut hareketi “ölü kedi sıçraması” olarak nitelendirdi ve “Yeni para girişinin olmaması, büyük yatırımcıların satış baskısı ve ETF ilgisinin düşüklüğü piyasayı zayıflatıyor” dedi.

FxPro analisti Alex Kuptsikevich, piyasanın 3,6 trilyon dolarlık toplam değerde dirençle karşılaştığını belirtti. BTC Markets analisti Rachael Lucas ise 103 bin doların kritik destek seviyesi olduğunu, bu eşiğin altına inilmesi halinde satış baskısının yeniden artabileceğini söyledi.

Kripto uzmanları, Bitcoin’in kısa vadede 110 bin doların üzerine çıkamaması halinde düşüş eğiliminin sürebileceğini öngörüyor.