Bitcoin’de ayı sezonu henüz sona ermedi

Berfin ÇİPA



Yaşanan yükseliş sonrası kripto para piyasası hacmi, 14 Haziran’dan bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerini gördü. Bitcoin’deki yukarı hareketlilikten destek alan Ethereum da bir haftada yüzde 45’in üzerinde artış kaydederek bin 600 dolara taşındı. Tam yüzler gülmeye başlamışken Tesla’dan gelen yüzde 75’lik Bitcoin satışı açıklaması sonrası, lider kripto para birimi hızlı bir gerileme kaydederek 22 bin dolar seviyelerine döndü.

Kripto Para ve Blockchain Uzmanı Helin Çelik, aşağı yönlü hareketlerde panik yapılmaması gerektiğini belirterek; “22.500- 23.500 benim için belirleyici bir bant aralığı. Buradan pozitif ayrışırsa 26.600 ve 28.800’leri görebiliriz. Kritik döngüden pozitif ayrışması 30 binlere yön çevirmesine neden olabilir. Aşağıda ufak tefek geri çekilmeler yaşanırsa panik yapmamak lazım. 20 binlerin altına çok sarkmadığı müddetçe bu seviyeler pozisyonları değerlendirmek için uygun olabilir” dedi.

İyimser yaklaşmak için Fed toplantısının atlatılması gerektiğine işaret eden Kripto Para Uzmanı Altuğ İşler şu değerlendirmeyi yaptı; “Bir kez daha aşağı yönlü hareket görülebilir. Fed, yeteri kadar sıkılaştığına inandıktan sonra piyasayı biraz rahat bırakınca yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Şuan boğa sezonunun zamanı gelmedi. Yeni bir tüm zamanların zirvesi rallisi beklemiyorum fakat Bitcoin’i 30- 40 bin aralığına götürecek bir ralli olma ihtimali oldukça yüksek.”

“Bitcoin’in 30 bin dolar üzerine çıkması zor”

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ayı piyasasının henüz sona ermediğini belirterek; “Yaşanan yükseliş tepkiden kaynaklanıyor. Bu nedenle yukarı doğru uzun bir yolculuğa çıktığımızı düşünmüyorum. Para girişinin yaşanmaması, aktif ve yeni hesap sayısında çok ciddi bir artış olmaması bize Bitcoin’in bu yükseliş sürecinin kısa süreli olduğunu gösteriyor. Bitcoin 23.300 ile 23.650 dolar arası bölgeyi kırmaya çalışıyor. Bu seviyelerin üzerine çıkmasıyla yaklaşık 26.500’lere kadar tepki göstermesini bekliyorum. Öte yandan Bitcoin, Terra öncesinde 35 bin civarındaydı. Terra olayı piyasadan 1,2 trilyon dolar para götürdü. Piyasada 1,2 trilyon dolar kayıpken yeniden 30 binin üzerine çıkmamız zor gibi gözüküyor” dedi.

“Ethereum’da ortalama seviye 1300 dolar”

Ethereum’un 19 Eylül’de gerçekleşecek Merge birleşmesi sonrası nasıl bir grafik çizeceği merak konusu. Helin Çelik; “1500-1560’larde kritik bir direnç var. Buradan ayrışabilirse kademeli olarak 1700, 1900 ve 2166 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Ethereum’da haftalık grafiği çok dikkatli okumamız lazım. 2000’lerdeki seviyeyi koruyamazsa yeniden geri çekilme sürecine girebilir. 19 Eylül’den sonra beklentiyi fiyatlamasıyla birlikte yer yer yine geri çekilmeler görülebilir” ifadelerini kullandı. Beste Naz Süllü’ ise; “Ethereum’da PoS’e geçiş süreci sebebiyle 2100 dolar seviyelerine kadar tepki bekliyorum. Bu tepki gerçekleşirse Ethereum, Bitcoin’in çok üzerinde bir getiri sağlayabilir” dedi. Ethereum’un 1300 dolar seviyesini ortalama almasını beklediğini söyleyen Altuğ İşler; “1300’lük ortalama sonrası ilk fırsatta 1800 dolara kadar gidebilecek bir yolu var. Tabiki Bitcoin geri çekilirse de dip seviye yine 1000 dolar olacak fakat oralarda çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Teknik anlamda Ethereum için 1300 – 1800 arası olumludur” dedi.