Bitcoin'de Çin depremi: 30 bin doların altına indi

Çin'in Bitcoin madenciliği ve kripto para işlemlerini yasaklama yönünde attığı adımlar kripto para fiyatlarında keskin düşüşe yol açtı.

Bitcoin fiyatı, Çin'de kripto para madenciliğinin en yoğun yapıldığı ikinci bölge olan Sichuan'ın kripto para madenciliğini yasaklama kararını açıkladığı cuma gününden bu yana düşüyor.

Çin Merkez Bankası'nın dün önde gelen bankalar ve Alipay ile yaptığı toplantıda kripto paralardan sakınılması uyarısı sorasında hızlanan satışlar bugün Bitcoin fiyatını 30 bin doların altına indirdi. Bitcoin fiyatı ocak ayından bu yana ilk kez 29605,68 doları gördü.

Şu sıralarda 29 bin 890 dolar ile dünün yüzde 8 altında işlem gören Bitcoin, bu düşüşe rağmen hale yıl başına göre yüzde 7,55 değerli.

Bitcoin ile birlikte Ethereum fiyatı 1801 dolara, Dogecoin fiyatı 0,172618'eve XRP fiyatı 0,542795'e kadar düştü.