Bitcoin'de Çin ve kaldıraçlı pozisyonlar etkisiyle toparlanma zayıf kaldı

Bitcoin, dün yaşanan sert düşüşün ardından biraz toparlansa da Çin'in getirdiği katı düzenlemeler ve kripto piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonların boyutu hakkındaki endişelerle baskı altında kaldı.

Bitcoin, dün ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 8'in üzerinde yükselişle 40,000 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum da dün yüzde 28 değer kaybettikten sonra bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 2,600 dolar seviyesine yükseldi.

Öte yandan yatırımcılar yakın zamana kadar tahvil ve hisse senedi gibi geleneksel piyasalardan çok daha iyi performans gösteren kripto piyasasından çıkmak için dün birbirleriyle yarışırken, kripto varlıklar bir yıldan uzun süredir kaydettiği bu en keskin kayıplarını kaydetti.

Kripto varlıklarda düşüşü tetikleyen unsur Çin'de sıkılaştırılan düzenlemelerdi. Daha önce yurtiçinde kripto para işlemlerine engeller getirmiş olan Çin, Salı günü engellerin kapsamını genişleterek finans kuruluşları ile ödeme aracı olarak faaliyet gösteren kuruluşların kripto paralar ile işlem yapmasını yasakladı. Yatırımcıları spekülatif kripto işlemlerine karşı da tekrar uyardı.

9 milyar dolarlık pozisyon kapatıldı

Pepperstone'dan Chris Weston geride bıraktığımız 24 saatte 9.13 milyar dolarlık kripto para birimi pozisyonunun kapatıldığına ve işlem hacminin toplamda 532 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Weston, "Fiyatların geri çekildiği seviyeden başlayan yükselişin tutunup tutunamayacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak Asya piyasalarındaki işlemlerde merak ettiğim ise şu, biraz nefes alabilecek miyiz yoksa oynaklık devam mı edecek?" dedi.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, yatırımcılar sert düşüşler nedeniyle kaldıraçlı yani kredili pozisyonlarını elden çıkarmak zorunda kaldı.

Singapur merkezli kripto varlık borsası Diginex'ten Justin d'Anethan, Bitcoinin biraz daha gerileyebileceğini ancak 30,000 dolar seviyelerinde denge bulmasını beklediğini ifade etti.