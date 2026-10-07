Bitcoin’de düşüş hızlandı: Gözler petrol ve ABD'nin yeni adımında

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Kripto para piyasalarında satış baskısı devam ederken Bitcoin'deki kayıp yeni günde derinleşti. ABD tahvil piyasasındaki rahatlama ve kripto paralara yönelik olumlu düzenleme beklentilerine rağmen petrol fiyatlarındaki yükseliş risk iştahını baskıladı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, salı günü 85 bin 600 dolar civarında işlem görmesinin ardından yeni günde düşüşünü sürdürdü. Bitcoin, son işlemlerde 84 bin 231 dolar seviyesine kadar geriledi.

Böylece Bitcoin'deki satış baskısı yeni güne de taşınırken kripto para piyasasında yatırımcıların odağı küresel tahvil getirileri, petrol fiyatları ve ABD'den gelecek düzenleyici gelişmelere çevrildi.

Piyasalarda ayrıca Bitcoin ve diğer kripto paraların tarihsel olarak ekim aylarında güçlü performans göstermesine atıfta bulunan “Uptober” beklentisi takip ediliyor. Ancak ayın ilk günlerindeki dalgalı seyir, bu yıl söz konusu eğilimin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusunda soru işaretlerini artırdı.

Bitcoin üzerinde tahvil ve petrol baskısı

Bitcoin üzerinde son dönemde baskı oluşturan önemli gelişmelerden biri ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş oldu. ABD'de borçlanma maliyetlerinin artması ve yükselişin diğer ülke tahvil piyasalarına yayılması, kripto para gibi riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını sınırladı.

Petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesi, şirketlerin yapay zeka altyapı yatırımlarını finanse etmek amacıyla gerçekleştirdiği yüksek miktarlı borçlanmalar, merkez bankalarının şahin tutumu ve artan kamu borçları tahvil piyasalarındaki satışları hızlandırdı.

ABD Hazine tahvilleri salı günü ise toparlanma gösterdi. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 3,5 baz puan düşerek yüzde 5,278'e gerilerken 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,661 seviyesine indi. Her iki vadede de getiriler kısa süre önce 2002'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkmıştı.

Petrol yeniden yönünü yukarı çevirdi

Tahvil piyasasındaki rahatlamanın Bitcoin'e sağlayabileceği desteği petrol fiyatlarındaki yükseliş sınırladı.

Brent petrolün varil fiyatı salı günü yüzde 0,9 artışla 101,21 dolara yükseldi. Orta Doğu'dan ham petrol akışının toparlanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar ve Yemen'deki çatışmalardan kaynaklanan arz endişeleri petrol fiyatlarını destekledi.

G7 ülkelerinin acil durum petrol rezervlerini kullanmaya yönelik girişimleri de piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.

ABD'den kripto piyasası için yeni adım

Bitcoin fiyatını etkileyebilecek bir diğer gelişme ABD'den geldi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), bireysel yatırımcılara sunulan kaldıraçlı dijital varlık işlemleri için hazırlanacak düzenleyici çerçeve konusunda 50 günlük kamuoyu görüş süreci başlattı.

Plan kapsamında kaldıraçlı, finansmanlı veya marjinli kripto işlemlerine aracılık eden platformlar için özel bir kayıt kategorisi oluşturulması öngörülüyor.

Düzenlemeyle dolandırıcılığın önlenmesi ve bireysel yatırımcıların korunmasına yönelik yeni kuralların oluşturulması hedefleniyor.

CFTC'nin hamlesi, SEC'in tokenleştirilmiş hisse senedi ürünlerine ilişkin düzenleme adımının ardından geldi. Peş peşe gelen gelişmeler, ABD'de kripto para piyasasına yönelik daha olumlu bir düzenleyici ortam oluşabileceği beklentilerini destekledi.

Altcoinlerde de satış baskısı

Bitcoin'deki gerilemeye kripto para piyasasının geneli de eşlik etti. Önceki işlemlerde Ethereum yüzde 0,8, XRP yüzde 0,5, Cardano yüzde 0,3 ve BNB yüzde 1 değer kaybetti.

Solana ise yüzde 0,2 yükselişle piyasadan pozitif ayrıştı. Meme coinlerde kayıplar daha belirgin olurken Dogecoin yüzde 2,3, TRUMP ise yüzde 2,7 geriledi.