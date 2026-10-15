Bitcoin'de enflasyon baskısı: Fed'in faiz artırma ihtimali yeniden gündemde

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Bitcoin, ABD'de açıklanan eylül ayı tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından çarşamba günü değer kaybetti. Verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceği yönündeki beklentileri artırması, kripto para piyasasında satışları beraberinde getirdi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 1,9 düşüşle 81 bin 931,2 dolara geriledi.

Kripto para piyasasının genelinde ise kayıplar daha yüksek seviyelere ulaştı. Kâr satışları ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması, ekim ayına zayıf başlayan dijital varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

Orta Doğu'da devam eden askeri gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi de kripto para piyasasında temkinli görünümün sürmesine neden oldu.

Fed'in faiz artırma ihtimali yükseldi

Kripto para yatırımcılarının gündeminde ABD'de açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri yer aldı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre, eylülde manşet enflasyon aylık bazda yüzde 0,6, çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentileri sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,2 seviyesindeydi. Ağustos ayında ise manşet enflasyon yüzde 0,4, çekirdek enflasyon yüzde 0,3 olarak gerçekleşmişti.

Manşet enflasyondaki aylık artış, nisandan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yıllık bazda tüketici enflasyonu eylülde yüzde 3,7'ye, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6'ya yükseldi. Her iki veri de piyasa tahminlerinin hafif üzerinde gerçekleşirken ağustos ayına göre hızlanma gösterdi.

Benzin fiyatları eylülde aylık yüzde 9,1 artarak manşet enflasyondaki yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

Enflasyon verileri öncesinde ABD ekonomisinin büyümesine, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesine ve iş gücü piyasasına ilişkin olumlu veriler, yakın dönemde faiz artırımı yapılacağı beklentilerini zayıflatmıştı.

Ancak son TÜFE verileriyle birlikte ekim ayında faiz artırımı ihtimali yeniden güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre, Fed'in bu ay 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı, enflasyon rakamları açıklanmadan önce yaklaşık yüzde 22 seviyesindeyken yüzde 37'ye yükseldi.

Güçlenen dolar Bitcoin üzerinde baskı oluşturdu

Yüksek faiz oranları, kripto paralar gibi riskli yatırım araçlarına yönelik talebi sınırlarken doların güçlenmesine de zemin hazırlıyor.

Çarşamba günü ABD dolar endeksi yükselirken beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından Wall Street'te satış baskısı görüldü.

ABD tahvil piyasasında da verilerin açıklanmasıyla birlikte getiriler ilk etapta yükseldi. Tahvil satışları ise ilerleyen saatlerde hız kesti.

Yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin yeni sinyaller için perşembe günü açıklanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine odaklandı.

TÜFE ve ÜFE verilerinin bazı bileşenleri, Fed'in temel enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin hesaplanmasında kullanılıyor.

Uzman isim Bitcoin için risklere dikkat çekti

Sygnum Bank yatırım stratejisti Can-Luca Köymen, çekirdek enflasyonun beklentileri aşmasının Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığını yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Köymen, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gelmesi, piyasanın beşte bire kadar düşürdüğü ekim ayındaki faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Temel senaryomuz hâlâ faizlerin sabit tutulması yönünde. Çünkü Fed'in tercih ettiği gösterge olan PCE, toplantıdan ancak bir gün sonra açıklanacak. Ancak ileriye dönük yönlendirme olmadığında artık her veri çok daha fazla önem taşıyor. Bitcoin açısından yüksek tahvil getirileri ve güçlenen dolar, kısa vadede olumsuz etki yaratıyor. Bu faktörler, herhangi bir gün yaşanan ETF fon akışından daha fazla önem taşıyor."

Bitcoin ETF'lerine para girişi toparlandı

Bitcoin'deki kayıpların daha da derinleşmesini sınırlayan gelişmelerden biri, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik sermaye girişlerinin yeniden artması oldu.

SoSoValue verilerine göre, salı günü spot Bitcoin ETF'lerine 175,6 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. Bu rakam, yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine işaret etti.

Geçen hafta söz konusu fonlardan 681 milyon dolarlık çıkış yaşanmasının ardından gelen para girişi, yatırımcı talebinde kısmi toparlanma olduğunu gösterdi.

Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik sermaye girişleri üçüncü çeyrekte belirgin şekilde artmış ancak ekim ayının ilk haftasında ivme kaybetmişti.

Altcoinlerde de düşüş yaşandı

ABD enflasyon verilerinin ardından kripto para piyasasının genelinde değer kayıpları görüldü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum (Ether), yüzde 3,4 düşüşle 2 bin 427,20 dolara gerilerken XRP yüzde 2,5 değer kaybetti.

Diğer büyük kripto paralardan BNB yüzde 1,6, Solana yüzde 2,1 ve Cardano yüzde 3,2 düştü.

Meme coin kategorisinde ise TRUMP yüzde 0,8, Dogecoin yüzde 3 geriledi.