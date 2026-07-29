Bitcoin'de Fed baskısı: Teknoloji hisselerindeki satış kripto piyasasını da vurdu

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Bitcoin, küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğiliminin etkisiyle salı günü değer kaybetti. Yapay zeka odaklı teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışların kripto para piyasasına da yansımasıyla Bitcoin kısa süreliğine 62 bin doların altını gördü. Daha sonra kayıplarının bir bölümünü telafi eden en büyük kripto para birimi, 63 bin 890 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasalardaki temkinli görünümün en önemli nedenlerinden biri de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı oldu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu hafta 25 baz puanlık sürpriz bir faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 32 olarak fiyatlıyor. Eylül ayında faiz artışı beklentisinin ise yüzde 80'in üzerine çıkması, faiz getirisi bulunmayan kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan Bitcoin, ayın başındaki dip seviyelerden toparlanmasına rağmen yükselişini kalıcı hale getiremedi. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden devam eden para çıkışları da fiyat üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldı.

Yapay zeka hisselerindeki satış piyasaları sarstı

Kripto para piyasasındaki satışlar, teknoloji sektöründeki sert düşüşlerle aynı döneme denk geldi.

Güney Kore'de KOSPI endeksi, yapay zeka çip üreticilerine yönelik satışlarla yüzde 10'dan fazla gerilerken, Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri de sert değer kaybetti. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler ve Çinli çip üreticilerinden gelen rekabet baskısı yatırımcıların risk iştahını azalttı.

Bu görünüm Wall Street'e de yansırken, Nasdaq Bileşik Endeksi günü büyük endeksler arasında tek düşüşle tamamladı.

ABD'de kripto düzenlemesi ertelendi

Kripto piyasasının yakından takip ettiği CLARITY Yasası da gündemdeki yerini koruyor.

ABD Senatosu, Rusya yaptırımları ve federal atamalara öncelik verilmesi nedeniyle dijital varlıklara yönelik düzenleme getirecek CLARITY Yasası'nın görüşmelerini şimdilik erteledi. Tasarının en erken gelecek hafta Senato gündemine gelmesi bekleniyor.

AMD'den yapay zeka yatırımı

Teknoloji tarafında ise AMD, Core Scientific ile 2,5 gigavata kadar veri merkezi kapasitesi sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında AMD'nin 2027 yılından itibaren 500 megavatın üzerinde yapay zekaya hazır veri merkezi kapasitesine erişmesi planlanırken, bu kapasitenin ilerleyen dönemde 2,5 gigavata kadar çıkarılması hedefleniyor.

Altcoinlerde görünüm zayıf

Kripto para piyasasında satışlar altcoinlere de yayıldı. Ethereum yüzde 1,1, XRP yüzde 2 ve Solana yüzde 1,9 gerilerken, Dogecoin yüzde 1,5 değer kaybetti. Cardano ise yüzde 0,9 yükselerek pozitif ayrıştı.