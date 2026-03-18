Bitcoin’de Fed gerilimi: Kritik veriler öncesi geri çekildi

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), hafta ortasında sert sayılabilecek bir düzeltme hareketiyle 73 bin dolar seviyelerine geriledi. Dün görülen 76 bin dolarlık altı haftanın zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 3,8 değer kaybeden BTC’de yön, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlara çevrildi.

Fed kararı piyasaların ana gündemi

Piyasalarda Fed’in mevcut faiz aralığını yüzde 3,5-3,75 seviyesinde sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Vadeli işlemler ve tahmin platformları, 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin ise oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Bu nedenle yatırımcılar, karar metninden çok Powell’ın basın toplantısında vereceği yönlendirmelere odaklanmış durumda. Uzmanlara göre, Powell’ın tonu kısa vadede Bitcoin ve genel kripto piyasasında oynaklığı artırabilir.

Kritik destek ve direnç seviyeleri

Analistler, Bitcoin’in 76 bin dolar direncini aşamaması halinde aşağı yönlü risklerin öne çıkabileceğine dikkat çekiyor. Buna göre:

72.000 - 65.000 dolar aralığı kritik destek bölgesi

Bu bandın kırılması halinde 60.000 dolara kadar geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir

Öte yandan zincir üstü (onchain) veriler, yatırımcıların türev piyasalarda ağırlıklı olarak uzun pozisyon aldığını gösteriyor. Bu da piyasada hâlâ yukarı yönlü beklentinin tamamen kaybolmadığına işaret ediyor.

75-85 bin dolar aralığı “güçlü duvar”

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin için 75 bin ile 85 bin dolar arası güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Özellikle 75 bin dolar seviyesinin geçmişte ayı piyasalarında önemli bir bariyer görevi gördüğü belirtiliyor.

Araştırma birimi başkanı Julio Moreno’ya göre, bir sonraki kritik eşik 85 bin dolar seviyesinde bulunan “yatırımcı gerçekleşmiş fiyatı” bandı. Bu bölgenin geçmişte de fiyat hareketlerinde direnç olarak çalıştığı ve kâr satışlarının yoğunlaşabileceği bir alan olduğu ifade ediliyor.

Jeopolitik riskler ve petrol fiyatları baskı yaratıyor

Kripto piyasası yalnızca Fed kararına değil, küresel risklere de odaklanmış durumda. ABD ile İsrail-İran hattındaki gerilim, yükselen petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.

Artan enerji maliyetleri, enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, bu durum merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik belirsizliği artırıyor.

Trump’tan Fed’e faiz baskısı

Siyasi cephede ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed üzerindeki baskısı dikkat çekiyor. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada borçlanma maliyetlerinin hızla düşürülmesi gerektiğini savunarak Fed’e faiz indirimi çağrısı yaptı.

Bu çıkış, Fed’in bağımsızlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, piyasalar Powell’ın bu baskıya nasıl yanıt vereceğini yakından izliyor.

Bitcoin’in performansı altının gerisinde kaldı

Fidelity Digital Assets’in yayımladığı son rapor, Bitcoin’in uzun vadeli performansına ilişkin dikkat çekici bir detayı ortaya koydu. Buna göre Bitcoin’in 5 yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR), tarihinde ikinci kez altının gerisinde kaldı.

2026’nın ilk çeyreğinde görülen bu durum, daha önce yalnızca Aralık 2022’de kısa süreli olarak yaşanmıştı. Ancak bu kez üç aydır devam etmesi, piyasa açısından “olağandışı” bir tablo olarak değerlendiriliyor.

Altındaki yükseliş dikkat çekiyor

Bu ayrışmanın temel nedeni olarak altının son yıllardaki güçlü performansı gösteriliyor. Ons altın, 2024 Mart’ta 2.156 dolar seviyesindeyken, 2026 Mart itibarıyla 5.012 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 132 değer kazandı.

Fidelity, Bitcoin’in 74 bin dolar civarında işlem gördüğü mevcut dönemi, altının olağanüstü güçlü seyrettiği nadir bir “ayı piyasası fazı” olarak tanımlıyor.