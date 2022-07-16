Bitcoin’de geri dönüş ne zaman?

Ufuk KORCAN

Pandemiyle başlayan ‘tarihi’ olaylar serisi hız kesmeden sürüyor. Sadece bilim kurgu filmlere konu olabileceğini söyleyeceğimiz COVID- 19 virüsüyle -son dönemde etkisi azalsa da- 3 yıldır yaşıyoruz. Virüsle savaşırken bir de gerçek savaş çıktı, Rusya-Ukrayna arasında. O da hala karşılıklı bombalamalarla devam ediyor. Pandeminin ekonomiler üzerindeki etkisini azaltmak için atılan adımların geriye alınmaya başlaması da başka bir tarihe tanıklık etmemize neden oluyor.

Beklenti 100 baz puana çıktı

Başta ABD olmak üzere birçok ülke merkez bankası 41 yılın zirvesine çıkan enfl asyon rakamları ile mücadele ediyor. Çarşamba günü ABD’de haziran ayı enfl asyon verileri açıklandı. Enfl asyon yıllık bazda yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde geldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enfl asyonla mücadele için başladığı faiz artırımları küresel piyasalarda fiyatlamaları belirleyen ana başlık konumunda. Son enfl asyon rakamlarının ardından Fed’in faiz artırımlarında daha agresif olabileceği beklentisiyle küresel risk iştahı iyice azalmış durumda. Öyleki 75 baz puandan tedirgin olan piyasalar 100 baz puanlık bir artışı fiyatlamaya başladı.

Çelik gibi sinir lazım

İşte böyle bir ortamda ‘en sıkıntılı yatırımcı kitlesi kim’ diye sorsak büyük ihtimal kripto yatırımcısı ilk sırada yer alır. Çünkü oynaklığın en yüksek olduğu piyasa kripto paralar. Geçen kasım ayında 69 bin dolar sınırına kadar çıkan kriptonun amiral gemisi Bitcoin, 18 bin doların altını gördü. Yani yüzde 70’in üzerinde bir geri çekilme. Alt coinlerde ise kayıp çok daha büyük. Zirvesine göre yüzde 99 gerileyen çok sayıda coin var. Böyle bir piyasada yatırımcı olmak çelik gibi bir sinire sahip olmayı gerektiriyor. Geçmiş yazılarda da söylediğim gibi kripto varlıklara yatırım için ayrılacak para toplam tasarrufl ar içerisinde yüzde 5-10 gibi düşük bir oranda olmalı ve bu paraya ihtiyacınız olmamalı. Çünkü son dönemde yaşanan düşüşün geri dönüşünü bekleyecek zamanı kendinize yaratıyor olmanız önemli.

Raconu Fed kesecek

Peki, bu geri dönüş ne zaman olacak? Mevcut durumda Fed’in faiz politikası tüm piyasalarda yönü belirleyecek ana etken. Fed’in faiz artırımlarının nerede duracağı ve enfl asyonla mücadelede etkili olup olmayacağı yakından izlenecek. Faiz artırımlarının sürdüğü bir ortamda riskli varlıklarda yaşanacak olası yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Faiz artırımlarının sonuna gelindiği ya da bittiği, ekonomik durgunluğu tersine çevirecek adımların konuşulmaya başladığını bir ortamda kripto paralar gibi riskli varlıklara ilgi yeniden artmaya başlayabilir.

Bitcoin 19-20 bin doları destek yapma çabasında

Bitcoin’e uzun vadeli bakıldığında hala 2019 Ocak ayında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki hareketini devam ettiriyor. Bu trendin destek noktası önümüzdeki hafta için 16 bin 200 dolarlı seviyelere denk geliyor. Bunun yanında son 5 haftadır 19-20 dolar bandı üzerinde kalma çabası dikkat çekiyor. Bu teknik açıdan paritenin bu seviyeleri destek bölgesi yapma isteğini gösteren bir gösterge. Ancak parite hala 2022 Nisan ayının ilk haftasında başlattığı düşüş trend çizgisinin etkisi altında. Bu sebeple kısa vadeli olarak paritenin hala düşüş trend çizgisinin etkisi altında olduğu unutulmamalı. Önümüzdeki hafta için bu trendin direnç noktası 21 bin 200-21 bin 300 dolar bandına denk geliyor. Bu bandın hacimli bir şekilde kırılması paritenin 27 bin-28 bin dolarlı seviyelere doğru ivmelenmesini sağlayabilir. Ancak bir kez daha hatırlatmakta fayda var parite şu anda kısa vadeli olarak düşüş trend çizgisinin etkisi altında. Bu trend çizgisinin etkisini devam ettirmesi 19 bin-20 bin dolar bandının altında kapanış yapılma riskini her zaman masada tutuyor. Böyle bir senaryo 18 bin 500-19 bin dolar bandı ile beraber 17 bin 600 dolar seviyesi ara destek bölgeleri olmak üzere öncelikle 16 bin 200 sonrasında da ise 12 bin 500 dolar riskinin devam ettiğini gösteriyor.

Regülasyonlar satış baskısı yaratabilir

Kripto paralarda fiyatlamaları etkileyebilecek bir diğer önemli konu ise ülkelerin getirmeyi planladığı düzenlemeler. Son olarak Avrupa Merkez Bankası aylık makro ihtiyati gelişmelere yer verdiği bülteninde stablecoinlerin Euro Bölgesi için henüz sınırlı bir risk oluşturduğunu fakat bu varlıkların ciddi bir şekilde artırılmış bir regülasyon çerçevesine alınması gerektiğini ifade etti. İngiltere Merkez Bankası da kripto varlıkların değerinde 2 trilyon dolarlık bir düşüşün piyasanın savunmasız oluşunu ve daha etkili hukuki yaptırımlara duyulan ihtiyacı vurguladığını belirtti. ABD ve Türkiye’de de kripto paralara yönelik düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Regülasyonlar orta ve uzun vadede kripto varlıkları olumlu etkileyecek olsa da kısa vadede satış baskısı yaratabilir.

Ethereum’da kritik seviyeler

Ethereum teknik anlamda haftalık grafikte 1100-1150 dolar bandında tutunma çabası içerisinde. Bu bandın üzerinde tutunması bundan sonraki seyir açısından oldukça önemli. Zira bu bant 9 Mart 2020 haftasında başlayan trendin destek noktası. Bunun dışında daha kısa vadeli olarak bakıldığında Nisan 2022 haftasında başlayan bir düşüş trendi var. Bu trend kısa vadeli olarak parite üzerinde ciddi bir satış baskısı kuruyor. Parite üzerindeki bu baskının kalkması için öncelikle önümüzdeki hafta için direnç noktası 1300 dolar seviyesine denk gelen bu trendin üzerine çıkılmalı. Ancak ciddi bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için 1700 dolar direncinin üzerinde kapanışlar görülmesi şart. Olumlu olarak adlandırabileceğimiz bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yeniden 2 bin dolarlı seviyelerin üzeri konuşulmaya başlanabilir. Olumsuz senaryoda yani 1100-1150 dolar seviyesinin altında kalınması durumunda da 840 ve 700 dolar seviyesinin görülme riskinin yüksek olduğu unutulmamalı...