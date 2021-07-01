Bitcoin'de gözler bu toplantıya çevrildi

Bitcoin madenciliği çevreyi kirletiyor mu? Bitcoin Madencilik Konseyi, bu gece bu soruya yanıt vererek Bitcoin'in enerji kullanımıyla ilgili şeffaf verilerini açıklayacak.



Bitcoinde kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren Madencilik Konseyi 2. çeyreği brifingi Youtube'dan Türkiye saati ile 00.00'da yayınlanacak.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Bitcoun ile araç satışını durdurduklarını açıklamış, “Madencilerin yaklaşık yüzde 50’sinin temiz enerji kullandığı teyit edildiğinde Tesla Bitcoin ile araç satışına devam edecek.” demişti.