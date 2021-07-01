Bitcoin'de gözler bu toplantıya çevrildi
Bitcoin yatırımcıları, bu gece açıklanacak Bitcoin Medencilik Konseyi bilgilendirme toplantısı verilerini merakla bekliyor. Elon Musk'ın Bitcoin madenciliğini çevreyi kirlettiği gerekçesiyle eleştirip Tesla marka araçların Bitcoin'le satışını durdurmasından sonra Bitcoin'de düşüş başlamış tartışmalar uzun süre devam etmişti.
Bitcoin madenciliği çevreyi kirletiyor mu? Bitcoin Madencilik Konseyi, bu gece bu soruya yanıt vererek Bitcoin'in enerji kullanımıyla ilgili şeffaf verilerini açıklayacak.
Bitcoinde kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren Madencilik Konseyi 2. çeyreği brifingi Youtube'dan Türkiye saati ile 00.00'da yayınlanacak.
Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Bitcoun ile araç satışını durdurduklarını açıklamış, “Madencilerin yaklaşık yüzde 50’sinin temiz enerji kullandığı teyit edildiğinde Tesla Bitcoin ile araç satışına devam edecek.” demişti.