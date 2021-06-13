Bitcoin’de güncelleme Ether’le rekabeti kızıştıracak

Deniz KILINÇ

El Salvador rallisiyle Elon Musk depresyonundan toparlanmaya başlayan Bitcoin blok zincirine gelen yeni güncelleme, piyasanın en yüksek hacimli coininin Ether karşısındaki rekabetini de güçlendirecek. Bitcoin blok zincirine dört yıl aradan sonra gelen ve kasım ayında devreye girecek olan Taproot isimli yeni güncelleme, Bitcoin blok zincirinde gizliliği güçlendirirken, Ethereum blok zincirinin Bitcoin karşısındaki en büyük avantajlarından biri olan akıllı sözleşmelerin de yolunu açacak. CNBC’ye konuşan uzmanlar, dünya genelinde madenciler tarafından oybirliğiyle kabul edilen güncellemenin Bitcoin için bir dönüm noktası olabileceğini ve Ether karşısında elini güçlendirebileceğini belirtiyor.

Dijital dolar daha fazla yatırımcıyı Bitcoin’e itebilir

Kripto paralardaki gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının dijital para çalışmaları da devam ederken Osprey Fund kurucu ve CEO’su Greg King, bu trendin Bitcoin popülaritesini azaltmak yerine daha fazla yatırımcıyı Bitcoin’e itebileceğini belirtiyor. Dijital doların Bitcoin gibi merkeziyetsiz coinlerin yerini almayacağını belirten King, “Dünyadaki bütün paraların dijitalleşmesi daha fazla insanı Bitcoin’e itecektir çünkü böyle bir durumda hükümetlerin para üzerindeki kontrolü artacaktır, ki birçok kişi de bu endişe sebebiyle Bitcoin’e yatırım yapıyor,” dedi. Öte yandan King, Bitcoin’de El Salvador rallisiyle başlayan boğa piyasasının devam edeceğini öngörüyor. “40 bin doları görürse artış eğilimi devam edecektir” diyen King tam aksine düşüş olması durumunda sorunlar yaşanacağını öngörüyor. Buna rağmen boğa öngörüsüne sadık kalan King, “Fakat orta-uzun vade tahminlerine bakarsak, bence şu an Bitcoin yatırımı için doğru bir zaman” ifadelerini kullandı.

Akıllı sözleşmelerin önünü açacak

Taproot ile Bitcoin blok zincirinde şu an kullanılan ve Bitcoin’lerin yalnızca sahipleri tarafından kullanılmasına olanak sağlayan Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması’ndan birden fazla dijital imzanın bulunduğu işlemleri erişilemez hale getirecek olan Schnorr algoritmasına geçilecek. Bu da kullanıcıların özel anahtarlarının blok zincir üzerindeki işlemlere daha az maruz kalmasıyla daha fazla gizlilik sağlayacak. Fakat burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor: bu gizlilik bireysel Bitcoin adreslerine sağlanmayacak ama basit işlemleri çok daha karmaşık işlemlerden ayırt edilemez bir hale getirecek. Bu durum da kira ödemelerinden iş anlaşmalarına çeşitli alanlarda kullanılan akıllı sözleşmeler için yolu açacak. Bitcoin odaklı girişim şirketi Stillmark kurucusu Alyse Killeen, bu gelişmiş işlevin “olağanüstü bir potansiyel” sunduğu yorumunu yapıyor. Kripto para madencilik şirketi Marathon Digital Holdings CEO’su Fred Thiel de akıllı sözleşmelerin halihazırda Ethereum ağının en önemli işlevi olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Akıllı sözleşmeler, blok zincir üzerinde uygulamalar ve hatta yeni işler kurmanızı sağlayacak fırsatlar sunuyor.” Söz konusu gelişme sonrası Bitcoin TSİ 18:15’te haftalık 1,13 artışla 36 bin bandını kırdıktan sonra 35 bin 968 dolardan işlem gördü. Ether ise haftalık yüzde 13,85 kayıpla 2,500 destek düzeyinin altına inerek 2,348 dolarda tutundu.