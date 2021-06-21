Bitcoin’de günlük kayıp yüzde 7’yi aştı
Bitcoin Çin’den gelen baskılarla yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti.
Kripto para piyasalarının en büyük hacimli varlığı Bitcoin, Çinli yetkililerin Sichuan eyaletine kripto para birimlerine karşı aldığı tedbirleri sertleştirmesi üzerine yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.
Cuma günü alındığı belirtilen kararla, devlet elektrik şirketlerinden kripto madenciliği projelerine elektrik tedarik etmeyi derhal durdurmalarını istendi ve yerel makamlardan madencilerin tespit edilmesi istendi.
Bitcoin, TSİ 10:00’da son 24 saatte yüzde 7,72 değer kaybederek 32 bin 838 dolara, ethereum ise yüzde 8,15 değer kaybıyla 2 bin 27 dolara kadar geriledi.