Bitcoin'de güven testi: Sert düşüş sonrası rekor beklentisi

Cuma günü 61 bin dolara kadar düşen Bitcoin dün istikrarlı seyrini sürdürerek 70 bin dolar civarında toparlanmıştı. Ancak iyimser beklentilere rağmen Bitcoin bugün yeniden 70 bin doların altına sarktı. Yatırımcılar ise en kötünün geride kalıp kalmadığı konusunda endişeli.

Kripto para birimi, geçtiğimiz ekim ayında 126 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, sert satış dalgasının ardından yüzde 44 düşüş gösterdi.

Bitcoin'deki düşüş geçici bir güven krizi

Analistlere göre Bitcoin'deki son fiyat hareketi yapısal bir sorundan değil, geçici bir güven krizinden kaynaklanıyor. Piyasada gizli bir risk ya da sistemik bozulma olmadığı, Bitcoin için olası düşüş senaryosunun tarihsel olarak en zayıf seviyede bulunduğu belirtiliyor.

Yapay zeka odaklı varlıkların öne çıktığı bir dönemde Bitcoin'in geri planda kaldığı algısının abartılı olduğu, spot ETF'lerdeki son çıkışların geçmişteki sert düzeltmelerle kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığı ifade edilirken kuantum hesaplamanın da Bitcoin'in şifrelemesine yönelik kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığına dikkat çekiliyor.

Yeni tarihi zirvelere ulaşması mümkün

Analistlere göre Bitcoin'in yıl sonuna kadar toparlanarak 150 bin dolar seviyesine ve yeni tarihi zirvelere ulaşması mümkün.