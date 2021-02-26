Bitcoin’de haftalık kayıp yüzde 10’u aştı

Deniz KILINÇ

Kripto para birimleri piyasasında bir süredir etkili olan boğa piyasası, regülasyon ve yaptırım çağrılarıyla Bitcoin’in 40 bin dolara kadar düşmesinin ardından oluşan volatiliteden toparlanmaya çalışırken, toplam piyasa hacmi de 1.5 trilyon doların altına indi. Bitcoin’de haftalık kayıp yüzde 11.71 olurken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yalnızda üçü arttı.

Toplam 851 milyar 808 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, PayPal, Mastercard ve Tesla gibi Wall Street şirketlerinin artan adaptasyonuyla 50 bin dolar bandını aştıktan sonra söz konusu kritik destek düzeyinde tutunamadı. Kripto para birimlerinin artan etkinliği ve hükümetlerin dijital para çalışmaları merkeziyetsiz bir varlık olan Bitcoin’in statüsünü sallandırırken, 40 bin dolar düzeyine kadar geriledikten sonra Bitcoin’de haftalık kayıp yüzde 11.71 oldu. Öte yandan, JP Morgan’dan gelen kripto para açıklamaları ve geleneksel bankaların kripto para birimlerine yönelik faaliyetleriyle Bitcoin, TSİ 12:25’te 46 bin dolardan işlem gördü.

JP Morgan’dan yayınlanan bir pazar araştırması notu, yatırımcıların portföylerinin yüzde 1’ini Bitcoin ve diğer dijital varlıklara ayırabileceklerini belirtti. Bloomberg’de yayınlanan rapora göre aralarında Jyce Chang ave Amy Ho’nun yer aldığı JP Morgan stratejistleri, kripto para varlıkları para birimi değil yatırım araçları olarak tanımladı. Avrupa’da ise İsviçre’nin önde gelen bankalarından Bordier & Cie, dijital varlık bankası Sygnum ile yaptıkları işbirliğinde müşterilere kripto para alım satım hizmeti sunmaya başladı. Asya’da ise Güney Kore’de yayınlanan bir haberde, hükümetin 2022 yılına kadar yüzde 20 dijital para birimi vergisini resmileştireceği öne sürüldü.

Gelişmelerin ardından toplam 8 bin 606 kripto para biriminin işlem gördüğü kripto para birimleri piyasa hacmi 1.3 trilyon dolar olurken, son 24 saatte yüzde 0.17 ve 3.45 ile en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden sırasıyla yalnızca Tether ve Cardano yükseldi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.60 değer kaybederken, Ether’de ise haftalık kayıp yüzde 24.34 oldu.