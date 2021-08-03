Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: Düşüşte neler etkili oldu?

Bitcoin, yaklaşık 10 günlük yükseliş serisinin ardından düşüşe geçti. Üst üste dördüncü gününde de negatif seyrini sürdüren Bitcoin, bugün 38 bin doların altını test etti.

Geçen hafta kritik 42 bin dolar direncinin üstünü birkaç kez test eden en büyük kripto para birimi, Chicago Ticaret Borsası (CME) vadeli sözleşmelerinin açılmasının etkisiyle ve yatırımcıların panik satışlarıyla haftaya düşüşle başladı.

Diğer yandan kripto paralara yönelik regülasyon haberleri de düşüşü tetikliyor. ABD'nin düzenleyici kurumu SEC'in Başkanı Gary Gensler, ABD'nin kripto paraları daha sıkı şekilde takip etmek istediğini belirterek, yeni önlemlerin sinyalini verdi.

Suudi Arabistanlı petrol üreticisi Suudi Aramco ise kripto para madenciliği iddiasını reddederek negatif haber akışına katkı sağladı. Düşüşte bütün dünyada yayılımını artıran koronavirüsün Delta varyantının yarattığı baskıda etkili oldu

Piyasa hacmi yüzde 46 seviyesinde seyreden Bitcoin, saat 11.00 itibarıyla yüzde 4'e yakın düşüşle 38.585 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 5'e dayandı. Ethereum, 2.490 dolar civarında alıcı buluyor.

En yüksek hacimli altcoinlerden Binance Coin (BNB) 323 dolar, Cardano (ADA) 1,30 dolar, XRP 71 cent, Dogecoin (DOGE) 19 cent civarında seyrediyor.