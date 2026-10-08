Bitcoin'de kayıp hızlandı: Düşüşün arkasında 3 neden var

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Kripto para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle satış baskısı derinleşti. Bitcoin, 8 Ekim sabahı itibarıyla 82 bin 562,94 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, çarşamba günü yüzde 2,8 değer kaybederek 83 bin 198,5 dolara gerilemişti. Bitcoin'deki düşüşün devam etmesiyle fiyatlar 82 bin dolar seviyesine kadar çekildi.

Fed tutanaklarında faiz artışı mesajı

Fed'in eylül ayı toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha uygun gördüğünü ortaya koydu.

Fed, eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak üç yılı aşkın sürenin ardından ilk faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed Başkanı Kevin Warsh, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 2 hedefine indirilmesinin önemli bir zorluk olmaya devam ettiğini belirtmişti.

Öte yandan CME FedWatch verilerine göre, Fed'in ekim ayı toplantısında faizleri sabit bırakma ihtimali yaklaşık yüzde 83 seviyesinde bulunuyor. Bu oran bir ay önce yüzde 54 düzeyindeydi.

Petrol fiyatları ve tahvil getirileri baskıyı artırdı

Kripto para piyasasındaki satışlarda ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da etkili oldu.

ABD'de gerçekleştirilen 39 milyar dolarlık 10 yıllık Hazine tahvili ihalesine güçlü talep gelmesi, tahvil getirilerindeki yükselişi kısmen sınırladı.

Petrol piyasasında ise Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatları yukarı yönlü destekledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılar ve Yemen'deki çatışmaların şiddetlenmesi arz endişelerini artırırken Brent petrol günü yüzde 0,6 yükselişle 101,17 dolardan tamamladı.

Uluslararası Enerji Ajansının petrol stoklarının piyasaya sürülmesini hızlandırma kararı ve Fransa'nın acil durum rezervlerinden 10 milyon varil motorin sağlayacağını açıklaması ise yükselişi sınırladı.

Robinhood'dan 25 milyon dolarlık Bitcoin alımı

Piyasadaki düşüşe rağmen kripto para sektörüne yönelik kurumsal yatırımlar devam etti.

ABD merkezli Robinhood, bilançosuna 25 milyon dolarlık Bitcoin eklediğini açıkladı. Şirketin kripto para operasyonlarından sorumlu yöneticisi Johann Kerbrat, söz konusu alımın kripto para ekosistemine verdikleri önemi yansıttığını belirtti.

Kripto para borsası OKX de Circle, Qube Research, Ripple ve Standard Chartered'dan 25 milyar dolarlık yatırım öncesi değerleme üzerinden stratejik yatırım aldığını duyurdu. Şirket, finansman turunda sağlanan toplam tutarı paylaşmadı.

Ethereum ve XRP'de kayıplar derinleşti

Bitcoin'deki gerilemeye diğer büyük kripto para birimleri de eşlik etti.

Çarşamba günkü işlemlerde Ethereum yüzde 4,8 düşüşle 2 bin 568,51 dolara gerilerken XRP yüzde 5,8 değer kaybetti.

BNB yüzde 1,3, Solana yüzde 4,6 ve Cardano yüzde 5,6 geriledi.

Meme coin piyasasında da satışlar öne çıktı. Dogecoin yüzde 5,4, TRUMP token ise yüzde 7,9 düşüş kaydetti.