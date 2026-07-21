Bitcoin'de kritik seviye korunuyor: 65 bin doların üzerinde tutundu

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Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Asya seansındaki yatay seyrin ardından yeniden yükselişe geçerek 65 bin dolar seviyesinin üzerindeki hareketini korudu.

Bitcoin, gün içinde yüzde 0,3'e yakın değer kazanarak 65 bin 608,36 doları test ederken, işlemlerini daha sonra yüzde 0,25 artışla 65 bin 495,02 dolar seviyesinde sürdürdü.

Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında açık pozisyonların artması, yatırımcıların risk iştahının yeniden güçlendiğine işaret ederken, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine yönelik para girişlerindeki toparlanma ve kurumsal yatırımcıların satış baskısını azaltması da fiyatı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Fiyat oynaklığı artabilir

Buna karşın, piyasaya giren kısa vadeli ve fiyat hareketlerine duyarlı sermayenin payındaki artışın önümüzdeki dönemde Bitcoin'de oynaklığı yükseltebileceği değerlendiriliyor. Spekülatif işlemlerin ağırlık kazanmasıyla birlikte fiyat dalgalanmalarının yeniden belirginleşebileceği ifade ediliyor.