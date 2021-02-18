Bitcoinde ralli devam ediyor

Bitcoin'de 52 bin dolar seviyesi de geçildi ve ralli devam ediyor. Bitcoin, bu sabah saatlerinde 52.125 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte şüzde 5,6 artan fiyat, yıl başından bu yana yüzde 77 yükseldi.

TradingAnalysis.com kurucusu Todd Gordon, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede Bitcoin'de rallinin sürmesini beklediğini ifade etti.



"Kurumsal oyuncuların ve şirketlerin piyasaya girdiklerini görüyoruz. Bu rallide sınır görmüyorum. Aşırı yukarı yönlü bir beklenti içinde olmak istemiyorum, ancak sadece basit teknik analizler bile bize 170 bin dolar civarına kadar direnç olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Bitcoin'in piyasa değerinin henüz 1 trilyon dolar olduğunu ve altının piyasa değerinin 10,5 trilyon dolar olduğunu belirten Gordon, "Daha gidecek çok fazla alan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



