Bitcoin'de Rusya yaptırımları rallisi

Bitcoin, Rusya'ya yönelik yaptırımların kripto varlıklara olumlu etki edeceği beklentisiyle temmuzdan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından arka arkaya yaptırımlar açıklamıştı. SWIFT sisteminden çıkarılması ve MB rezervlerini bloke edecek yaptırımların ardından Rusya'da kripto varlıklara ilginin artabileceği belirtilmişti.

Bu durum ise kripto varlıklarda sert yükselişe yol açtı. Bitcoin, 17 Şubat'tan bu yana ilk kez 44 bin dolar seviyesini aştı. Ethereum yeniden 3 bin dolar sınırına dayandı. Bitcoin, 37 bin 500 dolar civarından 44 bin 200 dolara kadar yükselerek son bir yılda en iyi günlük performansını kaydetti.

Rusya'dan kripto varlıklara kaçış da hızlandı. Kaikao verilerine göre 24 Şubat'ta Ruble'den Bitcoin'e giriş hacmi Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

B2C2 CRO'su Adam Farthing, Bitcoin'in riskli varlık olduğu yönündeki algının kırıldığına dikkat çekti.

Öte yandan Elliptic’in verilerine göre Ukrayna ordusu için Bitcoin gibi kripto para birimleri ile yapılan bağışlar 4 milyon doları aşmıştı.

Ukrayna Merkez Bankası'nın döviz piyasasını askıya alması ve nakit çekimleri sınırlandırılması ise Ukrayna vatandaşlarını kripto varlıklara yöneltmişti.