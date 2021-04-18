Bitcoin'de sert düşüş

ABD'li kripto para borsası Coinbase'in halka arz sürecinin etkisiyle hafta içi zirveyi 64 bin doların üzerine taşıyan Bitcoin, yüzde 10'a yakın değer kaybederek 55 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşte ABD Hazine Bakanlığı'nın bazı finansal kuruluşlara 'kripto paralarla ile kara para akladıkları' gerekçesiyle ceza uygulayacağı iddiaları etkili oldu.

Piyasanın en büyük ikinci oyuncusu olan Etherium da yüzde 13'ün üzerinde düşüşle 2 bin doları test etti ve ardından gelen alımlarla 2.200 dolar seviyesinde dengelendi.

Piyasa değeri en yüksek 3'üncü kripto para Binance Coin'deki kayıp ise yaklaşık yüzde 11'i buldu.

Coinmarketcap verilerine, saat 09:30 itibariyle Bitcoin 57 bin dolar seviyelerinde, Etherium ise 2.200 dolar civarında işlem görüyor.

Geçen hafta kripto para piyalarında Coinbase'in halka arzının yarattığı pozitif havayla Bitcoin 64 üzerini görmüş ve Etherium, XRP, Dogecoin, Litecoin, Chiliz gibi birçok altcoin sert yükseliş kaydetmişti.

Öte yandan cuma günü, TCMB'nin kripto varlıklarla alışveriş yapılmasını yasaklaması ile küresel kripto para piyasası hacmi yaklaşık 100 milyar dolar gerilemişti.