Bitcoin'de soğuma sinyali: Son 5 ayın en büyük günlük çıkışı

Bitcoin'de son iki ayda yaşanan yaklaşık yüzde 37'lik yükseliş, birçok kurumsal yatırımcının kâr satışına yönelmesine neden oldu. Özellikle 80 bin dolar seviyesi, yatırımcılar açısından önemli bir eşik olurken beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri de riskli varlıklara yönelik iştahı azalttı. Bitcoin'in bu seviyede güçlü dirençle karşılaşması, spot Bitcoin ETF'lerinden büyük çaplı para çıkışlarını beraberinde getirdi.

Son 5 ayın en büyük ikinci çıkışı

Piyasa verilerine göre, ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerinden 13 Mayıs'ta toplam 635,2 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Bu rakam, ocak ayında görülen 818 milyon dolarlık çıkışın ardından kaydedilen en büyük ikinci günlük fon kaybı oldu.

Analistler, 80 bin dolar bandındaki yoğun kâr realizasyonunun kripto piyasasında kısa vadeli bir soğuma süreci başlattığını belirtirken fon bazında, en büyük çıkış 284,7 milyon dolar ile BlackRock bünyesindeki iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. ARK Invest ve 21Shares ortaklı fondan 177 milyon dolar, Fidelity Investments fonundan ise 133,2 milyon dolar çekildi.

Gelecek beklentileri ve teknik görünüm

Haftalık bazda toplam çıkışlar ise 841,2 milyon dolara ulaşırken, ETF pazarında son altı haftadır devam eden pozitif giriş serisi de kesintiye uğramış oldu. Piyasa takipçileri, Bitcoin'in kısa vadeli kaderinin 80 bin dolarlık destek seviyesini yeniden kazanıp kazanamayacağına bağlı olduğunu belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların bir kısmı pozisyonlarını nakde çevirmiş olsa da, uzun vadeli birikim yapan cüzdanlardaki arzın daralmaya devam ettiği gözlemleniyor. Piyasa katılımcıları, önümüzdeki süreçte ABD ekonomisinden gelecek yeni sinyallere ve ETF kanallarındaki kurumsal talebin yeniden dengelenip dengelenmeyeceğine odaklanacak.