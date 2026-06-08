Bitcoin'de son dönemde yaşanan düşüşün arkasında ne var

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bernstein analistleri Bitcoin piyasasındaki son zayıflığın nedenlerini araştırarak kapsamlı bir araştırma raporu yayımladı. Uzmanlar piyasadaki satış baskısının yaygın şekilde inanılan kuantum bilgisayar endişelerinden kaynaklanmadığını bildirdi. Fiyatlardaki düşüş eğilimi ağırlıklı olarak kripto varlığa yönelik sermaye girişlerindeki sert yavaşlamayı yansıtıyor.

Fon hareketleri 2026 yılı başından bu yana borsa yatırım fonları ve şirket hazinelerinden gelen net girişlerin yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini gösteriyor. Geçen yılın tamamında Bitcoin piyasasına giren toplam sermaye miktarı 60 milyar dolar seviyesinde kaydedilmişti. Analistler sermaye girişlerindeki keskin düşüşün fiyat baskısını oluşturan temel itici güç olduğunu belirtiyor.

Bitcoin yatırımcı fonları yapay zeka hisselerine doğru kayıyor

Toplam 75 milyar dolarlık yönetilen varlığa sahip Bitcoin borsa yatırım fonları içinde bulunduğumuz yıl 2.6 milyar dolar net çıkış kaydetti. Kurumsal hazine alıcıları pazardaki sınırlı girişleri ağırlıklı olarak tek başlarına ayakta tutuyor. Özellikle Michael Saylor yönetimindeki MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) şirketinin stratejik alımları pazar girişlerini destekleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Analist Gautam Chhugani liderliğindeki ekip perakende yatırımcıların kripto varlıklar yerine yapay zeka hisselerini kovaladığını raporladı. Uzmanlar tamamen yapay zeka takıntısının hakim olduğu bir piyasada kaydedilen 2.6 milyar dolarlık net çıkışı cesaret verici buluyor.

Araştırma raporu yatırımcı tabanının kripto ekosisteminden tamamen uzaklaşmadığını kanıtlıyor. Katılımcılar kripto varlıkları terk etmek yerine teknoloji hisselerine doğru portföy rotasyonu gerçekleştiriyor. Kripto pazarında tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları oldukça güçlü performans sergiliyor.

Bitcoin ekosisteminde tokenize varlıklar güçlü performans sergiliyor

Tokenize hisse senetleri ve emtialara yönelik ticari ilgi Bitcoin ekosisteminde sürekli bir artış eğilimi gösteriyor. Bernstein uzmanları finansal pazarın büyüme oranını yapay zeka odaklı perakende sermaye piyasalarına bağlıyor. Yatırımcıların ilgisi tamamen yeni nesil teknoloji firmalarına odaklanıyor.

Sermaye akışındaki belirgin yavaşlamaya rağmen Bitcoin pazar yapısı temel düzeyde ciddi şekilde iyileşiyor. Varlık sahipliği artık borsa yatırım fonu sahipleri ile kurumsal hazineler arasında yayılım gösteriyor. Varlık yönetim platformları ile aracı kurumlar pazarın yeni hakim gücünü oluşturuyor.

Emeklilik ile ülke fonlarını barındıran kurumsal yatırımcı araçları piyasa tabanını her geçen gün daha fazla genişletiyor. Tarihsel süreçte Bitcoin pazarındaki yüzde 70 oranındaki sert düşüşleri yalnızca perakende duyarlılığı tetikliyordu.

Bitcoin pazar yapısında kurumsal olgunlaşma dönemi ivme kazandı

Eski dönemlerde borsa işlem hacimleri piyasa dönüşlerini belirleyen tek ana gösterge olarak çalışıyordu. Günümüzde kurumsal katılım sayesinde perakendeye bağımlı kırılgan yapı tamamen değişti. Kurumsal yatırımcıların pazara dahil olması piyasa volatilitesini dengeleme konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Bernstein ekibi mevcut durgun piyasa döngüsünün Bitcoin için uzun vadeli değer saklama aracı tezini zayıflatmadığını vurguluyor. Uzmanlar kurumsal yatırımcıların desteğiyle uzun vadeli yatırım stratejisinin gücünü koruduğunu savunuyor.