Bitcoin'de teknik analiz neden düzgün çalışmıyor?

Barış ERKAYA

Bir finansal enstrüman söz konusu olduğunda yatırımcılar genellikle iki kutba ayrılır: Teknik analizciler ve temel analizciler. Teknik analiz denince hemen akla gelenler karmakarışık çizilmiş trend çizgileri, formasyonlar, destek-dirençler, GANN, Fibonacci ve belki de sıradan bir yatırımcının hayatında hiç duymadığı daha yüzlerce osilatör (yani salınım) ve döngü...

Aslında teknik analizin temel mantığı bellidir: Yatırımcıların kalp atışını gösterir. Hangi yatırımcılar nereden aldı ve maliyeti nerede? Fiyat düşüşlerinde sürü psikolojisiyle birleşen yatırımcıların reaksiyonu yani kalp atış hızı neyi gösteriyor, nereye çıktığında heyecanlanıyor veya ne kadarı heyecanına yenik düşüyor? Kripto paralar için bunu 7 gün 24 saat kaydedilen bir EKG gibi düşünün. Sadece daha kitleselleşmiş bir tür EKG.

Kripto paralar gerçekten şeffaf mı?

Elbette örneğin hisse senedi gibi bir yatırım aracında fiyat grafikleri hissenin halka açıklık oranına, ne kadar hisse senedinin kimde olduğuna yani takastaki dağılımına bağlı olarak daha sağlıklı yorumlar yapmaya imkan verir. Çünkü çoğu hisse senedinde bu türden tüm bilgiler şeffaftır. Dolayısıyla hisse senedini elinde tutan kişi sayısı daha fazla ve hisse senetlerinin dağılımı daha eşit olan tahtalarda bazen teknik analiz iyi bir yorumlama sonucu mükemmel çalışabilir. Fakat söz konusu olan kripto paralar olduğunda değişken sayıları hisse senetlerine göre misli misli fazla. Aslında matematiksel olarak hisse senetlerine göre BTC’nin geleceği hakkında daha fazla bilgiye sahip miyiz? Evet. Toplam arzın ne zaman tamamlanacağını biliyoruz. Talebi de az çok piyasa hacimlerinden görebiliyoruz. Bu durumda sorun ne? Yani Bitcoin’de istisnasız tüm uzmanların teknik analiz öngörülerini terse düşüren tam olarak nedir?

KRİPTO YATIRIMCILARINI YANILTAN GERÇEKLER