Bitcoin'de Tesla ve Amazon etkisi

Kripto para piyasası, özellikle mayıs ayındaki sert düşüşün Bitcoin’de yarattığı sarsıntının ardından, yeniden yatırımcıların yüzünü güldüren gelişmelere sahne oluyor. Yakın zamanda 45 bin dolar sınırını aşarak direnç noktasını kıran Bitcoin aynı seviyelerde devam ederken, Ethereum’un da 3 bin 100 dolara kadar tırmandığı görülüyor. Bu seyrin ne kadar süreceği merak edilirken, piyasaya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu, “Hem Bitcoin hem de kripto para cephesinde çok iyi gelişmelerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larının sadece Bitcoin’i tartıştığı The B Word etkinliğinden, analistlerin açıklamalarına kadar pek çok gelişme, piyasaya hakim olan olumlu havada belirleyiciydi. Ağustos ayından itibaren Paritex ile gerçekleştirilen Bitcoin ticaretindeki artış, Türkiye'deki yatırımcıların kripto paraya olan ilgisinin ispatı niteliğinde. Altın hızla düşerken Bitcoin ve Ethereum’a olan talepte patlama oldu.” diye konuştu.

Bitcoin’in tırmanışı Tesla bilançosunun açıklanmasıyla başladı

Fiyat hareketlerinde etkili olan gelişmelerin ayrıntılarını aktaran Uslu, ilk sırada Tesla Kurucusu Elon Musk’ın açıklamalarının yer aldığını belirtti. Uslu, “Musk, The B Word etkinliğinde Tesla’nın ve kendisinin yanı sıra, SpaceX’in de Bitcoin yatırımı olduğunu söyledi. Ayrıca Bitcoin madenciliğinde temiz enerjinin kullanımına dair pozitif gelişmeler devam ederse, Tesla’nın BTC kabul edeceğini açık bir şekilde ifade etti. Etkinlikte Twitter CEO’su Jack Dorsey’in açıklamaları da yankı uyandırdı. Dorsey, Bitcoin’in dünya barışını getirmesini beklediğini belirtti. The B Word etkinliği öncesinde 30 bin doların altında olan Bitcoin, böylece 30 bin doların üzerine çıktı. Ancak esas tırmanış, 28 Temmuz’da Tesla bilançosunun açıklanmasıyla başladı. Tesla’nın 1 milyar dolara yakın birinci çeyrek bilançosuna göre şirket, Bitcoin satışlarından 101 milyon dolar kâr elde etti.” ifadelerini kullandı.

"Korku ve panik havası dağılıyor"

Binance US’in halka açılma ihtimaline dikkat çeken Özgür Serkan Uslu, “Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’in CEO’su, şirketin ABD’deki ortağı Binance US’in halka açılabileceğini açıkladı. Öte yandan Binance, son zamanlarda Japonya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok farklı ülkede yasallaşma süreci için çalışmalar yapıyor. Ancak şimdiye kadar bu girişimlerinde başarılı sonuçlar elde edemedi. Bu nedenle Amerika’da halka arz işlemlerini gerçekleştirmek için Coinbase’in halka arz sürecini kullanacak. Binance’in bu adımının hem borsanın geleceği hem de yatırımcıları nazarında oluşan korku ve panik havasını dağıtması olası.” dedi.

Çin’in Bitcoin madenciliğindeki gerçek payı açıklandı

Piyasalarda fiyatın yönünü beklentilerin belirlediğini hatırlatan Özgür Serkan Uslu, “Çin’de Mayıs ve Haziran aylarında Bitcoin madenciğine getirilen yasaklarla birlikte Kazakistan, Kuzey Amerika ve Kanada’ya başlayan Bitcoin madenciliği göçü, Rusya’da da hareketlenmelerin oluşmasını sağladı. Daha önce Bitcoin’in yaklaşık %65-70’inin Çin tarafından yönetildiği öngörülüyorken, Cambridge Üniversitesi’nde Nisan ayında yapılan bir araştırma, Çin’in Bitcoin madenciliğindeki payının %46 olduğu gösterdi. Oysa piyasada beklenti %65-70’leri görmekti. Bu oranın %50’nin bile altında olması, Bitcoin’ deki artışın en önemli sebepleri arasındaydı.Çünkü Çin’in açıkladığı olası kripto para kullanımına dair yeni kısıtlamalar piyasayı beklenenden çok daha az etkileyecek." şeklinde konuştu.

Amazon’dan gelen açıklamalar kısa süreli değer kaybına neden oldu

Uslu, teknoloji devi Amazon'un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki iddiaların da piyasalar üzerinde etkili olduğuna değindi: “Amazon’un kripto para ve blok zincir yöneticisi adı altında açtığı ilan ile kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon’un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı söylentileri yayıldı. Sonrasında Bitcoin’de olumlu hareketlenmeler başlarken, Amazon sözcüsü bir açıklama yaparak işe alım ilanını doğruladı. Kripto para çıkaracakları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen sözcü, buna karşın Amazon platformunda kripto para kullanımı için araştırmalar yaptıklarını belirtti. Böylece 6 haftanın sonunda 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, hızla değer kaybederek 37 bin dolar seviyelerine geriledi. Ancak Bitcoin hızlı bir toparlanma ile 45 bin dolar bandının üzerine tırmanan bir rota izledi.”

Amerika senatosundan gelen regülasyon haberi de Bitcoin’i durduramadı

Bugün ABD’de kripto paralara uygulanacak vergilendirmeye dair görüşmeler devam ederken yükselişin gerçekleşmesinin yatırımcılar tarafından pozitif karşılandığını söyleyen Uslu, "Küresel piyasalarda itibarı artırıcı bir hareket olan regülasyonlar ile birlikte Bitcoin güç kazanıyor. Türkiye’de yapılacak düzenlemelere de Paritex Kripto Para Borsası olarak gerek teknik altyapı gerekse bilgi birikimi açısından daima katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dünya devi şirketler dahi kripto para alanında yeterli deneyime sahip uzman bulma konusunda arayışa girmişken Paritex olarak kripto para ve blockchain alanında profesyonel ekip arkadaşlarıyla çalışmak bizi hep bir adım öteye taşıyor. Bitcoin ve altcoinlerin sert yükseliş gösterdiği bugünlerde kesintisiz hizmet verebilmenin altında yatan en önemli sır yazılım, blockchain ve kripto para konularına hakim ekibin ortak dille uyum içinde çalışmasıdır" dedi.

B2Press’in katkılarıyla...