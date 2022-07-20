Bitcoin'de toparlanma devam edecek mi?

Haziran ayında yaşanan sert satışlar ile 30 bin dolardan 18 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin fiyatında toparlanma devam ediyor.

Kripto para borsası Bitbank'ın analisti Yuya Hasegawa, "Bitcoin'de kısa vadeli görünüm yukarı yönlü ve fiyat bu hafta 29 bin dolar civarına kadar yükselebilir" değerlendirmesini yaptı.

Glassnode analistleri de yaptıkları değerlendirmede, "Bitcoin bir aydan uzun süredir ortalama maliyet fiyatının altında işlem görüyordu, pek çok gösterge fiyatın dip yaptığına işaret ediyordu" ifadelerini kullanırken, Bitcoin fiyatında toparlanmanın önümüzdeki günlerde yüzde 25'e ulaşabileceğine işaret ettiler.

Teknik göstergelere bakan analistler ise Bitcoin fiyatında yukarı hareket için öncelikle 25 bin dolar seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda yüzde 7'ye yakın artışla 23.670 dolar seviyesinde.