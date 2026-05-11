Bitcoin'de yeni ralli sinyali: Kripto fonlarına son altı haftanın en güçlü para girişi

ABD'de senatörlerin stablecoin'lere yönelik yeni düzenleme taslağı üzerinde uzlaşıya yaklaşması kripto piyasasında olumlu hava yarattı. Düzenleme belirsizliğinin azalacağı beklentisiyle Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarken, kripto yatırım ürünlerine 24 Nisan'dan bu yana en güçlü haftalık giriş yaşandı.

Kripto varlık yatırım ürünlerine geçen hafta 857,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken sektörde üst üste altıncı haftada da net para girişi kaydedildi. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü de 160 milyar dolara yükseldi.

En büyük girişler ABD'den

Piyasa, ABD'nin kriptoyu yasaklamak yerine kurallı şekilde sisteme dahil edeceğini fiyatlarken haftalık girişlerde en büyük pay ABD'den geldi. ABD'de kripto varlık yatırım ürünlerine 776,6 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu rakam, önceki haftadaki 47,5 milyon dolarlık seviyeye göre belirgin bir toparlanmaya işaret etti.

Avrupa tarafında ise Almanya 50,6 milyon dolar ile geçen haftanın hafif üzerine çıkarken, İsviçre’de 21,1 milyon dolar, Hollanda’da ise 5 milyon dolar giriş kaydedildi. Veriler, ABD’deki toparlanmaya Avrupa’dan da alım yönlü katılım geldiğini gösterdi.

En büyük pay yine Bitcoin’de

Varlık bazında bakıldığında Bitcoin ürünleri 706,1 milyon dolarlık girişle yine ilk sırada yer aldı. Böylece yıl başından bu yana Bitcoin ürünlerine toplam giriş 4,9 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık kısa Bitcoin ürünlerinde 14,4 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu kalemde görülen çıkış, yılın en büyük haftalık çıkışı oldu.

Altcoin tarafında ise Ethereum haftalık bazda 77,1 milyon dolar giriş gördü. Böylece önceki haftada yaşanan 81,6 milyon dolarlık çıkış tersine döndü. Solana’ya 47,6 milyon dolar, XRP’ye ise 39,6 milyon dolar giriş oldu. Her iki varlıkta da son döneme göre daha güçlü bir giriş ivmesi dikkat çekti. Çoklu varlık ürünleri ise 5,5 milyon dolarlık çıkışla haftayı negatif bölgede tamamlayan tek önemli grup oldu.